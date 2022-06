Joven con posgrado acepta trabajo de 5 mil pesos porque “no hay chamba”

León, Guanajuato. – A través de su cuenta de TikTok, el usuario maukaisen puso en evidencia la situación actual de empleo en México.

“Si creían que estaban mal en sus trabajos de “godín”, vean esto nada más y ahorita les explico”, es la primera frase que comparte en su video mientras muestra cúmulos de gente bajo el rayo del Sol y se escucha decir a alguien “Una sola fila y con documentación en mano”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El joven regresa la cámara a su rostro, para explicar que es una fila para un apoyo de gobierno en el que se ofrece un trabajo temporal donde pagan 5 mil pesos, de lunes a viernes y salen a las tres de la tarde.

“No es por menospreciar la ayuda ni nada, pero yo tengo una licenciatura en Mercadotecnia, estudié un posgrado en Mercadotecnia y llevo un buen rato ya, sin encontrar un trabajo, olvídate de que sea un trabajo donde paguen bien, un trabajo, no hay trabajo, no hay nada de trabajo”, señala.

Continúa contando que lo máximo que ha ganado por su carrera son 15 mil pesos mensuales y que cuando le dijeron de ese trabajo donde eran 5 mil, pensó en que era menos de lo que ganaba en su primer empleo saliendo de la carrera, pero se dio cuenta de que no solo él estaba en esa situación, sino que había muchos más buscando.

Doble Vía ¿Por qué eres así Juan? Descubre infidelidad de su novio a través del contacto “Juan mecánico”

“A mí se me hace un poco injusto, pero realmente no hay a quien culpar, son las situaciones, es la vida, ósea yo estudié mi carrera para tener un mejor futuro, un buen porvenir, no lo sé, para tener un mejor estilo de vida”, compartió.

Sin embargo, su realidad es que estaba formado para ganar 5 mil pesos mensuales y todavía ver si le daban el empleo, pues le comentaron que no a todos y que sería temporal, de julio a diciembre de este año.

“Lo que les quiero decir es que no se quejen de su trabajo de ‘godín’, yo al igual que ustedes estuve en un trabajo de ‘godín’, por cuestiones de la pandemia se me acabó el trabajo no he podido conseguir y muchas veces no valoramos lo que tenemos como trabajo, muchas veces nos quejamos y decimos muchas cosas que pues no van al caso”, señaló.

Reiteró que la finalidad de compartir ese video, era mostrar a toda la gente que como él, está desempleada, pues fue pensando que se postularía junto a otras tres personas, pero la realidad es que había decenas en su misma situación.

Hasta el cierre de esta edición, el video ya tiene más de 320 mil vistas y más de 29 mil “Me Gusta”, provocando algunos comentarios como: “El problema es que nos mintieron con eso de que estudiar nos iba a asegurar una vida digna”, “Necesitamos trabajo bien pagado, no apoyo temporal”, “Soy mercadólogo y trilingüe, pero nunca he encontrado algo de mi carrera. Si no fuera por mis idiomas no sé que haría”, “Qué difícil situación para los jóvenes. Hace 20 años no teníamos esos problemas, yo en dos semanas de haber salido de la uni en mayo del 2002 ya tenía”.

@maukaisen #empleo #situacioneslaborales #pandenia #mercadotecnina #godinez #godin #nohayempleopami #nohayempleo ♬ sonido original - MauKaisen

Responde a un comentario

En otro video, maukaisen responde a un comentario que tuvo en su TikTok viral donde le dicen que escogió mal su carrera.

“Escogiste mal tu carrera, con todo respeto un algoritmo te hace eso, he visto amigos con carrera y venden garrafones de agua”.

Dijo que nunca imaginó el alcance que tendría su primer video y que le sorprendió la respuesta de los usuarios, pero sobre todo que esta le había llamada la atención, pues le daba la razón en que aún con carrera se tenían que dedicar a otras cosas.

“Yo he estado trabajando de Uber con mi carrera, con experiencia y con posgrado, llevo más o menos seis años de experiencia en Mercadotencia, pero específicamente en BTL y en Logística de Eventos, es por eso que a mí se me acaba el trabajo en la pandemia”, contó.

Agregó que mucha gente lo criticó por haber escogido mal su carrera, pero que simplemente había llegado una pandemia que nadie esperaba y que apenas se estaban reactivando los eventos.

“Respecto a este comentario, no tiene pies ni cabeza, no sé de qué crea que se trata Mercadotecnia, pero para simplificar lo más que pueda, se divide en ATL y BTL; esta segunda es nicho, son eventos, puntos de venta que es a lo que me dedicaba y ATL es medios masivos, estrategias, entonces yo no sé cómo un algoritmo, como dice esta persona, podría hacer la logística de los eventos, desde contratar proveedores, conseguirlos, negociar con ellos, hacer el brief, hay muchas cosas que no entiendo”, finalizó.