“Estrena” su Ferrari estrellándolo a tan solo minutos de adquirirlo en la agencia

Tan solo minutos bastaron para que el comprador de un vehículo de lujo de la marca Ferrari terminara estampándolo contra la barrera metálica de contención, que a decir de la policía de Derbyshire, Inglaterra, el accidente ocurrió a menos de 3 kilómetros de la agencia automotriz donde fue adquirido.

El extraño incidente vial ocurrió durante los primeros días de abril luego de que una persona, de quien no se refirió más información, compró un Ferrari modelo 488 GBT, cuyo precio normal oscila los 300 mil dólares, aunque en subastas puede alcanzar un valor superior a los 600 mil dólares, es decir, unos 13 millones de pesos.

Te puede interesar: Pachita, la chamana mexicana que hacía trasplantes milagrosos y asombró al mismísimo Grinberg

En una imagen compartida desde la cuenta de Twitter de la Policía de Derbyshire, uno de los 47 condados de Inglaterra, se observa al auto de lujo con graves daños en la parte frontal. Especialmente en la parrilla y en el cofre, el cual se encuentra semi destrozado.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5 — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022

En la publicación las autoridades solo refieren que el automóvil fue chocado apenas 2 millas (poco más de 3 km) después de salir de la agencia. Se presume que una curva habría sido la zona donde ocurrió el accidente, aunque no se exenta el exceso de velocidad como causa del mismo, pues este auto supera la velocidad de los 100 kilómetros por hora en apenas tres segundos.

Aunque la publicación descarta lesionados por este incidente vial, el conductor se hizo acreedor a una infracción superior a los 100 dólares por los daños causado a la infraestructura carretera, sumado a la fuerte suma de dinero que tendrá que pagar en el taller para que su vehículo pueda volver a verse y sonar como antes de que chocara.

Nota publicada originalmente en La Prensa