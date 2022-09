Empleados se ponen de acuerdo para renunciar al mismo tiempo [VIDEO]

León, Gto. (OEM, INFORMEX).- La unión hace la fuerza y así lo demostraron los trabajadores de una zapatería que se pusieron de acuerdo, para dejar su empleo por los abusos de su jefe, en una empresa en Virginia.

Esta historia se dio a conocer por Valerie Garwood, una de las empleadas, subió a su cuenta de TikTok @garwood_8812, un vídeo en el momento exacto cuando ella y sus compañeros deciden marcharse en su video aparecen todos los empleados recogiendo sus pertenencias de una tienda de zapatos a la cual decidieron renunciar.

La mayoría de los empleados son jóvenes y al tomar la decisión se muestran felices y no solo lo reflejan en sus caras sino que sus palabras también lo corroboran. En el mismo video los empleados muestran su alegría al no ser parte de la empresa.

En cuestión de minutos se hizo viral y ha recopilado más de 445.000 "me gusta", otros miles de comentarios que rebasan los 3.380, la mayoría de los usuarios de la red social, felicitan la valentía de los trabajadores, pues expresan que en varias empresas hay jefes abusivos.

La joven que aparece en el vídeo levantando el dedo de en medio, acompañó la publicación con el siguiente texto: "Cuando todo el personal decide abandonar el departamento de calzado en cuestión de minutos. Para nuestro DM (gerente directo), todos te odiamos y no te olvides de arreglar los escaparates. Departamento de zapatos, has sido real, has sido divertido, pero seguro que no has sido realmente divertido".

Los ahora ex empleados fueron apoyados por cientos de cibernautas con mensajes como “Acá en Chile todos se ponen de acuerdo dicen que sí y a la mera hora de irse, solo se va uno. No existe la unión”; “Ojalá yo pudiera hacer lo mismo”; “Decidieron renunciar todos al mismo tiempo por los maltratos del jefe”; “Excelente decisión chicos ¡Felicidades”; “La unión hace la fuerza”, es algo de lo que se puede leer en la publicación.