"Si Gatell ya fue a Huatulco, ¿tú para cuándo?", agencia de viajes se promociona

Desde la aparición del doctor Hugo López-Gatell en público, algunas de sus acciones o declaraciones han causado polémica o por lo menos han colmado las redes sociales de reacciones, por lo que muchas personas están atentas a lo que hace.

La última acción que provocó el disgusto y rechazó de muchos, aunque otros salieron en su defensa, fue una imagen del doctor captada mientras se encontraba de vacaciones en Huatulco, esto por el repunte en casos de enfermos por Covid-19.

Ante el hecho, una agencia de viajes aprovechó la situación y el escándalo generado para promocionar sus viajes a ese destino.

La creativa campaña se encuentra en la página de Facebook de JA Tours en la publicación, que está ilustrada con la foto de López-Gatell durante sus vacaciones que está acompañada con la leyenda: “Si Gatell ya fue a Huatulco, ¿tú para cuándo? ¡No te quedes fuera y reserva ya!“.

Solo nos queda decir que no cabe duda que los mexicanos podemos sacar partido de cualquier situación, ahora solo esperamos que a el doctor López-Gatell no le de por registrar su nombre como marca.