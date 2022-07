¿Qué canción te salvaría de Vecna? Spotify te tiene la respuesta ante el final de Stranger Things

En la cuarta temporada de Stranger Things pudimos ver al personaje de Max luchar contra el villano Vecna, a quien pudo vencer gracias a los recuerdos que le trajo su canción favorita ‘Running Up That Hill’, de Kate Bush.

Pero, ¿te has puesto a pensar cuál sería la canción que te salvaría a ti? Spotify acaba de responder la duda de cientos de usuarios en el mundo, pues a través de redes anunciaron la llegada de la playlist “Upside Down”, en la que podrás encontrar tu melodía salvadora.

Te puede interesar: Acusan de nuevo a Amber Heard, conoce de qué delitos la culpan

“¿Quieres saber qué canciones te salvarían de Vecna? Dirígete a tu lista de reproducción Upside Down en Spotify para averiguarlo. La primera canción de tu lista es tu canción salvadora”, se lee en el tweet.

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

🎧 the first Song on the list = your savior song 🎧



[https://t.co/rZ10wCJ6tA] pic.twitter.com/N3KOU3ohSK — Stranger Things (@Stranger_Things) June 29, 2022

Cabe mencionar que la aplicación de música se basa en las canciones que son escuchadas con mayor frecuencia por el usuario, por lo que es muy probable que la canción que puede salvarte sea una de tus favoritas.

En redes sociales los internautas no han dejado de hablar al respecto, publicando capturas de pantalla sobre las piezas musicales con las que según Spotify podrían vencer a Vecna.

Descubre la tuya ahora: https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1EZT8cSzhJA9lL?si=DhtXZ3mXS5qOaWbKesZZTQ

LA CANCIÓN QUE SALVÓ A MAX DE VECNA: RUNNING UP THAT HILL

Tras ser incluida en la serie, la melodía Running Up That Hill conquistó nuevamente las listas de música en diferentes países, posicionándose como número uno en Australia, Bélgica, Irlanda, Lituania, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza y el Reino Unido.

Al respecto, la intérprete británica Kate Bush confesó durante una entrevista para BBC Radio que jamás imaginó el impacto que ésta tendría, pero que todo fue gracias al trabajo de los directores, quienes supieron elegir el momento perfecto para hacerla sonar dentro de la serie.

“La pusieron en un sitio muy especial. Los hermanos Duffer crearon la serie y, de hecho, la hemos visto desde la primera temporada, así que estábamos familiarizados con la serie. Y creo que encontraron una forma preciosa para que la canción fuera vista de una forma positiva: es como un talismán para Max. Es muy emotivo, la verdad”, dijo.





Nota publicada de El Sol de La Laguna