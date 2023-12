¿Qué es la enfermedad del "ciervo zombie"? Científicos vigilan su capacidad para infectar humanos

Científicos alertaron de la posible propagación de la enfermedad conocida como del "ciervo zombi", una para la que no se conocen tratamiento ni vacunas, que de momento solo afecta a la familia de los cérvidos, pero podría dar su paso a los humanos.

El nombre de la enfermedad es caquexia crónica y es causada por priones, que son agentes patógenos anormales y transmisibles, que provocan cambios en el cerebro como en el sistema nervioso del huésped.

En los animales se manifiesta con síntomas como dejarlos con una “mirada en blanco”, demacrados, letárgicos, torpes y babeando, por lo que pareciera que se convierten en zombis por su comportamiento errático.

Salud Pirola llega a México: cuáles son sus síntomas y qué tan contagiosa es la nueva variante de Covid-19

Hasta ahora se propaga en la familia de los cérvidos, que incluye a los ciervos, alces, caribúes y renos, pero la preocupación de los científicos es que, en su momento, un brote ocurra hacía el humano como ocurrió con la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas.

“Estamos ante una enfermedad que es invariablemente mortal, incurable y altamente contagiosa. A la preocupación se suma el hecho de que no tenemos una manera fácil y eficaz de erradicarlo, ni de los animales que infecta ni del medio ambiente que contamina”, indicó al diario The Guardian el doctor Cory Anderson, doctor del Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos.

¿Cuándo comenzó la preocupación por la enfermedad del ciervo zombi?

Fue en 1967 la primera vez que la enfermedad fue descubierta y desde entonces comenzó su expansión a distintos estados y países en todo el mundo, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En la actualidad, los casos se han encontrado en renos y alces de países como Canadá, Corea del Sur, Finlandia, Noruega y Suecia, mientras que, en los Estados Unidos se ha detectado al menos un caso en 31 estados.

Uno de ellos fue el que levantó la alerta al reportarse la muerte de un venado el pasado octubre en el parque nacional de Yellowstone, ubicado en Wyoming, Estados Unidos, y que es uno de los parques nacionales más grandes y con un ecosistema que alberga una gran cantidad de mamíferos, además de ser recorrido por humanos.

Los científicos añadieron que el parque de Yellowstone podría servir ahora como un sitio de experimentación para ver cómo interactúa la enfermedad con otros animales, en caso de que una mayor cantidad de ciervos o venados se encuentren infectados.

Las especies de la familia de los cérvidos forman parte de la cadena alimenticia de poblaciones como los coyotes, lobos, osos pardos, pumas, entre otros animales que ahí residen. Por ello, no se sabe si la caquexia crónica pueda infectar a otros mamíferos, a las aves, a ganado con el que llegan a interactuar y a los mismos humanos.

A pesar de que hasta ahora no se ha dado un contagio masivo, incluso entre los propios animales, los científicos afirman que esto no significa que no pueda pasar. Esto principalmente por la forma en que se mueven los asentamientos humanos y las operaciones agrícolas, que llevan al contacto humano con especies animales con las que antes no se tenía este acercamiento.

Distintos ecologistas y expertos ya han solicitado que la enfermedad se considere entre los patógenos zoonóticos emergentes de peligro y que se mueve entre especies de ganado, humanos y vida silvestre.

“El brote de la enfermedad de las vacas locas en Reino Unido proporcionó un ejemplo de cómo, de la noche a la mañana, las cosas pueden volverse locas cuando se produce un contagio. El evento pasa, digamos, del ganado a las personas”, afirmó Cory Anderson. “Estamos hablando de la posibilidad de que ocurra algo similar. Nadie dice que vaya a suceder definitivamente, pero es importante que la gente esté preparada”.

¿Cómo se contagia la enfermedad?

Sobre la forma en que la enfermedad del “ciervo zombi” se contagia, es por medio del contacto con fluidos y tejidos corporales contaminados, también por medio del medio ambiente o por agua potable y alimentos contaminados.

Esta enfermedad tiene un periodo de incubación que puede superar un año, por lo que los síntomas pueden tardar en desarrollarse o aparecer de manera lenta.

Otro punto preocupante es que, una vez que un ecosistema o ambiente es contaminado, el patógeno de la enfermedad del “ciervo zombi” es muy complicado de erradicar, por lo que puede mantenerse por varios años en las superficies y sería resistente a desinfectantes, a la radiación, a la incineración y el formaldehído.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla