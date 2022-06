Memoria visual ayuda a la comprensión lectora: Javier Arroyo, cofundador de Smartick

León, Guanajuato.- Además de promover la lectura diaria, los padres pueden apoyar a sus hijos por medio de ejercicios de memoria visual.

De acuerdo a Javier Arroyo, cofundador de Smartick, método online de aprendizaje de matemáticas para niños y niñas de cuatro a 14 años, fortalecer la memoria visual es fundamental para asegurar que los estudiantes sean capaces de almacenar las palabras leídas en su léxico mental, y es que, mientras se aprende a leer y escribir, la mayoría de los niños tienen que decodificar fonéticamente las palabras para poder transcribirlas.

“Cuando se escribe una palabra como ‘hora’ y no dudamos en escribirla con h, es porque se está visualizando la palabra en la mente. No estamos convirtiendo solo los fonemas en grafemas, estamos recurriendo a nuestro almacén visual ortográfico, nuestra memoria visual, para escribir correctamente”, explicó Javier.

También añadió que la única forma de aprenderse la ortografía de las palabras irregulares y diferenciar las homófonas, es creando una representación mental de las mismas y para lograrlo es necesario haberla leído anteriormente muchas veces.

“En el caso de la ortografía, durante el aprendizaje lector, el niño va creando en su memoria representaciones mentales de las palabras. En general, cuanta mayor sea la práctica lectora, mayor será el número de palabras almacenadas en su léxico ortográfico”, comentó el experto.

Tipos de ejercicios para desarrollar la memoria visual

Existen muchas maneras de impartir conocimiento, entrenar la mente y/o ejercitar la memoria para mejorar ciertas habilidades que ayudarán a leer mejor, comprender o tardar menos tiempo en leer una cierta cantidad de palabras, entre otros.

Ejercicios de memoria visual no secuencial

En las primeras actividades de estos ejercicios, los niños tienen que recordar pocos elementos (dos o tres imágenes). El orden en el que se recuerdan no es lo más importante.

Ejercicios de memoria visual secuencial

Este es un tipo específico de memoria que permite recordar detalles visuales en la secuencia correcta. Esta habilidad es fundamental para el aprendizaje de la ortografía y de la lectura, ya que es necesario recordar las letras para deletrear la palabra correctamente.

Ejercicios de memoria visual complejos

La dificultad de las actividades de memoria visual no depende solamente del número de elementos, sino también del tipo de recuerdo (secuencial vs. No secuencial), de la información a recordar y del orden.

En los ejercicios más fáciles hay que recordar imágenes, pero, cuando se llega a un nivel de dificultad superior, se deben memorizar íconos o figuras geométricas porque son imágenes más abstractas.