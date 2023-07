Rodeo Bravo: el antro que lo tenía todo y marcó la vida de los leoneses

León, Gto.- (OEM, INFORMEX).-Esperar que fuera fin de semana, bañarse y ponerse botas vaqueras y que no faltara la texana marcó la vida de los leoneses, gracias a que en el 2002 abrió sus puertas El Rodeo Bravo.

Con la imagen de un apache y un cowboy, inició la historia del recinto que en un mismo concepto reunió un antro , un rodeo, un foro de espectáculos y una escuela de baile. Este lugar marcó la vida nocturna de la ciudad por más de una década.

La famosa entrada al rodeo.

Después del Lienzo Charro, nadie se imaginaba que un rodeo gringo tuviera tanto éxito,por primera vez llegó a León un Western Saloon & Rodeo, ubicado en el bulevar Campestre en la colonia Casa Blanca.

Valentín Elizalde

“Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú, déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo”, la canción de moda era “Oye” de Tigrillos, sonaba en todas las casas, los autos, estaciones de radio y fiestas.

Rodeo bajo techo.

En esos años el bulevar Campestre estaba plagado de bares y antros de los más famosos 8 segundos, El Mezquite famoso por la venta de bebidas de litro.

EL MAGNÍFICO RODEO BRAVO

Un personaje que vivió de cerca la historia del Rodeo Bravo, fue Miguel Ángel Pérez, reconocido locutor de estaciones gruperas del estado. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, recordó como por 8 años fue el conductor y ambientador en las noches del Bravo.

Miguel Ángel Pérez [de las altas Garzas y Pérez]. Foto: Vanessa Hernández

“En la ciudad no había habido un lugar como este. Fue una novedad mezclada con algo que no se había visto, rodeo bajo techo, todos los rodeos son abiertos, performance tipo Las Vegas, ambiente como en las discotecas de Acapulco y Cancún, cosas que normalmente no se veía en León, se mezcló todo y fue un boom”, mencionó.

Foto: Vanessa Hernández

Miguel menciona que Rodeo Bravo, tiene su lugar en la historia de León, como el Jardín de la Aves, Domus y Ossys. El éxito duró más de una década, siendo el antro más visitado en la ciudad.

Su capacidad era de 2500 a 3 mil personas, pero cuando había concierto hasta 5 mil gentes apretadas cabían.

De los conciertos más emblemáticos que recuerda son Intocable, Duelo, Yenni Rivera, Joan Sebastián, Valentín Elizalde, mucha gente se quedaba afuera sin acceso y adentro asegura era un caos.

“Mujeres se peleaban por saludar a Joan Sebastián, sí cantaba muy bonito, pero no entendía la locura que causaba con las mujeres”, platicó el ambientador del Bravo.

Las clases de baile⬇️

El éxito se lo atribuye al servicio que se ofrecía, la comida, atención personalizada: “Lo viví muy padre, recuerdo que hacía concursos y la gente nunca decía que no”, recordó.

CENTRO DE ESPECTÁCULOS

Para quienes vivieron esa época destacan que en su momento fue un antro y un centro de espectáculos de los más importantes en su época toda la crema y nata del género grupero se presentó en el Rodeo Bravo.

Rodeo bajo techo.

Las clases de baile⬇️

Fernando Rosales, experimentó la época del Rodeo Bravo, desde otra perspectiva como reportero de espectáculos de un medio impreso de la ciudad.

“Yo lo viví desde el lado periodístico se consolidó en el género grupero, recuerdo las presentaciones de Banda MS, El Coyote y su Banda, Duelo, Valentín Elizalde, Conjunto Primavera dio unos conciertazos épicos, todos los que estaban de moda en aquellos años pisaban el Rodeo Bravo, con llenos impresionables”, aseguró.

Años más tarde con la disolución de algunos socios se transformó en 'El Sheriff', entre semana se usaba para realizar tardeadas para jóvenes.

El Sheriff'. Foto: Cortesía Google maps

“En cuanto a foro de espectáculos tenía buena acústica, buenos controles de seguridad la cadena, lobby y una zona vip, un lugar que marcó época para todos” expresó.

Y además de música del regional mexicano, se abrió a otro público con presentaciones como la de Tiesto y conciertos de pop como festivales musicales de los 40 Principales.

EL FENÓMENO DEL RODEO BRAVO

Uno de los conciertos que más se recuerda del Rodeo Bravo, es el de Valentín Elizalde. Su visita a León fue todo un éxito, visitó estaciones de radio, televisoras y convivió con sus fans.

Otros grupos y cantantes inolvidables que recibió este recinto fueron Pancho Barraza, Bobby Pulido, Duelo, El Coyote, Los Cardenales de Nuevo León, Cadetes de Linares, Pequeños Musical y Horóscopos de Durango.

A más de 10 años de su cierre, El Rodeo Bravo sigue siendo un fenómeno, que hasta la fecha no se ha podido igualar con ningún otro lugar por la cantidad de artistas y gente que visitó el lugar y como se manejó un rodeo techado.

La rola "No necesitas a Carlo"⬇️

EL DATO

Había cover de 50 a 80 pesos.

Los jueves daban clases de baile.

La estación Fiesta Mexicana celebró su aniversario en el Rodeo Bravo teniendo como invitados a Los Tigres del Norte .

teniendo como invitados a . Entre sus promociones que manejaban era la entrada gratuita para las mujeres que iban vestidas de vaqueras.

Estas son slgunas de las canciones que sí o sí se tocaban en el Bravo.

MIra Oye de Los Trigrillos

La Maquinita de Big Circo

Vueltas y Vueltas de Grupo Control

Cumbia Carrito de Lino Noe

EL Ecabronado de Los Originales de San Juan