Razones por la que la lectura es importante para todos nosotros

Irapuato, Gto.- Leer es uno de los mejores ejercicios para mantener en buena forma el cerebro y las capacidades mentales, además cuanto más leemos, mas se aprende por lo que inevitablemente se amplía el vocabulario y esto resulta muy útil para mejorar la fluidez al hablar.

Algunos de los beneficios de la lectura son; despierta nuestra imaginación, reduce el estrés, frena el deterioro cognitivo, mejora las relaciones sociales, aumenta la curiosidad y el conocimiento, derrota el aburrimiento, nos mantiene informados, ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura, facilita la comunicación, nos permite crecer como personas entre otros grandes beneficios.

Pero más allá de todas estas ventajas y beneficios que brinda esta actividad, leer es bueno para el cerebro lo hace más listo se relaja y ayuda a ser mejor persona, en forma de conclusión se puede decir que la lectura es uno de los mejores ejercicios para mantener en forma las capacidades mentales.

Aún hay muchas personas que no leen o no disfrutan de hacerlo y por más que sepan de los beneficios que esta actividad brinda, posiblemente no le llame la atención hacerlo y como sabemos que la lectura no es tan usual quizá en muchos de nosotros se le tiene el concepto de un hábito aburrido que lo hacemos sólo por “matar el tiempo”.

En la actualidad se sigue advirtiendo que se lee menos que antes, aunque muchos no parecen estar de acuerdos con esta afirmación, ya que con el uso del Internet ofrece a los jóvenes una posibilidad de escribir y leer cada vez más.

También se dice que si no te gusta leer es por que no has encontrado el libro indicado para tí, se recomienda que comiences a leer historias que te gusten y te apasionen, y de seguro entrara en ti ese interés por empezar a hacerte de un buen hábito con la lectura.