La apodan #LadyRosca por esta razón y usuarios le aplauden

En redes sociales surgió #LadyRosca, una mujer de Tabasco que compró en un establecimiento local 300 roscas en 99 pesos y las revendió en 150 pesos; a pesar de que muchos la criticaron, otros más le aplaudieron su iniciativa a la cual calificaron como emprendedora.

Sayra, es el nombre de esta mujer que desde hace algunas horas se volvió famosa en el internet, debido a que muchos internautas mostraron su descontento apodándola como Lady Rosca.

Me encantó #LadyRosca Chequen la historia completa. Qué fregón. Se llama emprendimiento y libre mercado. Yo sí la contrataba para Secretaria de Economía. Nos iría mejor. pic.twitter.com/1RdiSBc1hU — Desirée Navarro (@DesireeNavarro) January 9, 2021

A pesar de que muchos la juzgaron y la exhibieron en diferentes redes sociales, lo cierto es que tuvo bastante respuesta positiva por parte de usuarios de distintas plataformas, quienes le felicitaron y apoyaron por ver en esta una oportunidad en la que supo sacar provecho.

“Si #LadyRosca tiene cuenta de Twitter la quiero saber. Merece una felicitación, así se inician los negocios, pones tu capital en riesgo, buscas tu mercado, ejecutas tu estrategia y ganas dinero. Lo huevones y envidiosos dirán que abusaste”.

“#LadyRosca vio una oportunidad de negocio, pero no está aprovechando una desgracia de los demás como los que especulan con oxígeno (…) Con las roscas se vale hacer negocio, CON EL OXIGENO NO”.

“#LadyRosca tiene más merecimiento que Tatiana Clouthier para la Secretaría de Economía”.

Estos fueron tan solo algunos de los mensajes que Sayra recibió en el ciberespacio por parte de quienes aplaudieron su estrategia, motivo por el cual ella hizo público un mensaje en su cuenta de Facebook, en agradecimiento a todos los que le llenaron de comentarios positivos y también a quienes le juzgaron.

“No saben cuánto me gustaría responder cada uno de los bellos mensajes que me envían, estoy muy agradecida con Dios porque siempre pone una oportunidad para mejorar día con día, también agradecida con todas las personas que se tomaron un minuto de su tiempo, para alentarme para hacerme sentir tan orgullosa de lo que me heredó mi viejita linda, que es el comercio, si soy comerciante a mucha honra, soy vendedora de todo lo que se pueda vender y siempre estoy pendiente de todo lo que puede venderse”, escribió.

Asimismo, aclaró que la compra de las roscas no las hizo con ningún vale de apoyo del gobierno, como muchos decían, además de que ella trabaja con otras dos mujeres que desde hace tiempo se dedican al comercio y que no le molesta que la llamen Sayra o LadyRosca.

“Pueden llamarme Sayra o #ladyrosca la verdad es que me dio mucha risa, (no lo digo en mal plan). Miren desde que iniciamos en la mañana y en la tarde ya todo AGOTADO les comparto a todos muchas GRACIAS. A las personas que hicieron malos comentarios sobre mi aspecto o como soy, les puedo decir que Dios las bendiga grandemente y las llene con su inmenso amor”, concluyó.