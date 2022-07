¡Lo ven y no la creen! Helado chino causa controversia, no se derrite ni con fuego [VIDEO]

León, Gto.- En China existe un helado que no se derrite, con nada hasta el momento. Una reconocida marca china de helados de lujo se ha hecho viral ya que sus barras de helado no se derriten con las altas temperaturas, ni aun cuando se exponen al fuego.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El fenómeno se dio a conocer hace apenas unos días cuando un usuario de la red social Weibo, la versión china de Twitter un video donde mostraba la potencia del helado en el fuego que se hizo viral en minutos.

Los productos Chicecream de Zhong Xue Gao, con sede en Shanghái, mejor conocidos como “Hermes del helado” debido a los altos precios, han ganado popularidad desde su creación a principios de 2018.

El clip que le está dando la vuelta al mundo muestra como un helado de la prestigiosa marca Zhongxuegao, no se derrite ni estando en la intemperie en un ambiente caluroso con un termómetro que marca 31 grados durante 50 minutos.

Según la prueba que se realizó, el helado estuvo a temperatura más de una hora y media, y no se derritió absolutamente nada.

Al tiempo que el video se hizo viral, miles de internautas decidieron hacer sus propias pruebas para confirmar si era cierto lo que el video mostraba, en los videos de pruebas se ve que una persona decidió colocar el helado directamente en un soplete de estufa para derretir el helado, y no pudo.

A Chinese brand called ""Zhong Xue Gao"" has come under fire after internet users said some of its products do not melt - even when scorched with a blowtorch.



Videos showing the company's ice creams staying solid when lighters were held to them went viral on social media. pic.twitter.com/HSQ5iJXKqE — populist online (@PopulistOnline) July 11, 2022

A partir de ese video un sinfín de personas han decidido hacer la prueba y mostrar a través de videos y fotos como ponen a prueba el helado a diferentes pruebas para comprobar que no se derrite, tanto ha llamado la atención el tema que la compañía Zhongxuegao tuvo que salir a dar su postura ante el fenómeno que se volvió su helado.

A través de un comunicado declararon usar un "agente que aumenta la densidad" para evitar que el helado se derrita fácilmente, pero aseguraron a todos que sus productos cumplen con los estándares de seguridad alimentaria.

Local Nieves, helados y raspados para todos los gustos [FOTOS]

Entre los componentes del helado se encuentran coco, leche, nata, pulpa de coco, leche condensada y la leche en polvo. El cuarenta por ciento del helado son materiales sólidos según afirmó la compañía en un comunicado.

También mencionan que el uso de carragenanos en sus productos, es un extracto de algas marinas y de acuerdo con ellos, se suele usar en helados y bebidas. “La goma de carragenina ayuda a que las proteínas de la leche mantengan la estabilidad”, mencionaron.

Como era de esperarse la aclaración, solo sirvió para que más personas se unieran al fenómeno del helado con un sinfín de cuestionamientos para la empresa china Zhongxuegao que tiene una gran reputación como productor de helados de alta calidad.

Una de las preguntas que hicieron los cibernautas fue la siguiente: “¿Es seguro para el cuerpo humano usar un producto que evita artificialmente que el helado se derrita durante mucho tiempo?" Otros de los cuestionamientos fue acerca de la seguridad alimentaria: “La seguridad alimentaria es lo más importante y la verificación práctica es necesaria para sofocar por completo la sospecha del público”.

EL DATO