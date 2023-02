Fernafloo se enfrenta a Luzu en la Velada del año 3

León, Gto.- (OEM-Informex).- La Velada del año 3 ya tiene todos los combates definidos, por primera vez seis en un evento organizado por Ibai Llanos y una de las batallas más esperadas es la los grandes amigos Fernanfloo y Luzu.

¿Qué es la Velada del Año?

La Velada del Año 2 se convirtió en uno de los eventos de Twich con más espectadores en 2022. Se trata de un evento de boxeo que enfrenta a los creadores de contenido más populares de Hispanoamérica.

Además, contó con diferentes artistas entre los combates y una alfombra roja para darle la bienvenida a las celebridades de España y América Latina, por lo que tras el éxito, Ibai Llanos anunció que en 2023 se organizará la tercera edición del evento con muchos más streamers.

¿Cuándo es la Velada del Año 3?

La edición de 2023 de la Velada del Año se llevará a cabo en el estadio del Atlético de Madrid, el cual tiene un aforo para más de 69 mil espectadores.

Se ha hecho realidad, esto va a ser una locura @Fernanfloo #VeladaDelAño3 pic.twitter.com/td9UmTWhNB — Luzu (@LuzuGames) February 27, 2023

La cita es el 1 de julio en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrir, y si no puedes comprar entradas, puedes ver el espectáculo vía Twich en el canal de Ibai Llanos.

¿Quiénes participan?

Las sorpresas de este año son Amouranth, Coscu, Germán Garmendia y un encuentro entre las dos Rivers (de México y España). Así quedó la alineación de luchadores.

• Ampeter vs. Papi Gavi

• Samy Rivers vs. Marina Rivers

• Fernanfloo vs. Luzu

• Viruzz vs. Shelao

• Amouranth vs. Mayichi

• Coscu vs. Germán Garmendia

Sin embargo, la pelea entre los mejores amigos Fernanfloo y Luzu ha causada gran interés y expectación, no solo entre sus seguidores, también en toda la comunidad que ha formado parte de este evento en sus primeras dos ediciones.

Amigos y rivales

En la entrevista donde tuvieron el cara a cara, Fernanfloo y Luzu dejaron claro que su amistad queda abajo del ring, pues sobre este darán batalla, sobre todo el segundo, pues en el 2022 no pudo terminar su combate por una lesión y regresa para redimirse ante su mejor amigo.

¿Quién es Fernanfloo?

Luis Fernando Flores Alvarado es una leyenda de Internet y uno de los creadores de contenido más famosos de la historia. Está próximo a cumplir 30 años y es una de las figuras históricas de YouTube.

Con más de 40 millones de suscriptores en YouTube, el salvadoreño es una leyenda de la plataforma. Pese a llevar algunos años ausente y sin crear contenido de manera constante, ha decidido reaparecer junto a su gran amigo para enfrentarse a él.

“Nunca me he peleado en mi vida, ni en la escuela, ni con un amigo y el simple hecho de pelear se me hace gracioso porque soy un tipo que juega videojuegos en su casa todo el día lo único que muevo son estos músculos”, dijo mientras movía los dedos de su mano.

Para Fernanfloo, pelear con Luzu le parece en cierta forma gracioso porque ha sido parte de grandes momentos y destacó que es de los pocos amigos de Internet que puede contar con los dedos de las manos.

“Yo creo que muchos de mis seguidores están en shock porque yo soy el clásico youtuber de family friendly, entre comillas porque digo muchas malas palabars, pero me siguen niños y adolescentes, y que vaya a pelear este tipo es un shock siento yo, pero me da curiosidad ver ese día el chat para ver cuál es la reacción”, comentó.

Compartió que tiene planeado entrenar en El Salvador, tres veces a la semana box y dos fuerza porque tiene claro que quiere ganar masa muscular para dar buenos golpes porque aseguró “vaya que los voy a dar y que duelan”.

¿Quién es Luzu?

Borja Luzuriaga Vázquez tiene 37 años y es originario de Bilbao, España. Mejor conocido como Luzu, se hizo conocido con sus vlogs en Los Ángeles, es una de las leyendas de YouTube más queridas por parte de la plataforma, siempre alejado de polémicas, siempre sonriente, siempre para sus amigos.

Lleva unos años muy unido a Ibai Llanos y al contenido que hace y participará por segunda vez en la Velada tras su lesión contra Lolito, confirmando que quiere dar una buena versión un año más. Luzu cuenta con más de 20 millones de seguidores juntando todas sus cuentas de YouTube y Twitch y es el más veterano de toda la Velada.

“Es el segundo año que me ofrecen pelear y digo que no y acabo peleando otra vez. Me dijeron como ves un combate con Fernanfloo y dije estás loco, somos muy buenos amigos y la gente que nos sigue lo sabe que ha estado en mi boda, en nuestra casa quedándose mil veces, con Fernan no me puedo pelear y dije bueno le voy a llamar a Fer y le voy a decir si quiere pelear con alguien y le buscais a alguien de su tamaño”, contó.

Sin embargo, al hacerle la propuesta a su amigo, este lo sorprendió al decirle que si era con él, adelante o de lo contrario no estaba interesado.

“El boxeo es un deporte súper noble, súper técnico, al final pelear es subirte al ring y me hace ilusión subir con Fernan que es un amigo, aunque luego en el ring es una competencia y daremos todo, pero era una locura participar otra vez, era un poco redención por todo lo que pasó el año pasado”, agregó.