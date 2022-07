¿De qué trata el Día del Beso Robado? Aquí te lo contamos

Irapuato, Gto.- El día internacional del beso robado o el Kissing Day se estableció un 6 de Julio 2006 y esta dedicado a los amantes que roban besos y a través de este día también se busca resaltar los beneficios de besar y el lugar que ocupa en nuestra sociedad este hermoso gesto de besar.

Aunque sobre este día existen otras fuentes que discrepan acerca del origen de esta celebración de forma que algunas indican que su origen es desconocido y otros afirmar que surgió en el siglo XIX con origen en la Gran Bretaña.

Pero mientras se busca su origen, se dice que el beso robado más famoso del mundo es el que protagonizo un marinero en 1945, el que tomo a una enfermera con felicidad y la beso una vez que le informó que había terminado la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué deberías besar más seguido?

En primer lugar un beso fortalece el amor y la amistad, al besar a tu pareja el cerebro libera oxitocina una hormona asociada al enamoramiento y esta hace que aumente en cada encuentro amoroso y apasionado, así que ya sabes a besar a tu pareja o a tu novia ya que esto te hará sentirte bien.

Si en ocasiones te sientes cabizbajo, un beso sería una buena idea ya que en algunos lugares el beso se considera antidepresivo, por que estos son capaces de combatir situaciones de estrés y tristeza.

El besar también aumenta tu autoestima, el besar nos lleva a estados de satisfacción y bienestar, ya que se reafirma la seguridad individual al compartir tu vida a lado de ser que amas, por eso se recomienda besar a tu pareja, esposo, esposa, tus padres, hijos, hijas, amigo o amiga, ya que esto mejor un autoestima y te hace tener un mejor desempeño durante tus labores cotidianas.

Existen tantos tipos de besos como un beso rápido, amigable que este es el beso de mejilla entre amigos o bien un largo y apasionado beso entre novios o parejas y hoy que se celebra el Día Internacional el Beso Robado o Kissing Day aprovecha y roba ese beso tan agradable y placentero.

Si no has demostrado cuanto disfrutas de un beso robado, tal vez este día sea una buena oportunidad de recordarselo a quien más quieres con este detalle como tal, así que a robar besos y no solo en esta fecha si no todos los días demuestra este gestó tan amoroso y de amigable detalle.