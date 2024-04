Ysaura Viso renueva ilusión por competir en la Liga MX con Club León Femenil

León, Gto.- De vuelta en México tras participar con el representativo venezolano en la Fecha FIFA femenil, la atacante Ysaura Viso retoma la Liga MX con nuevos bríos y la firme convicción de mostrar su talento para apuntalar el pase a la fase final, meta que aún tiene en sus manos el Club León Femenil.

Lo de Viso con el selectivo ‘Vinotinto’ fue de ensueño; se reafirmó como referente al ser titular en el triunfo por la mínima diferencia ante Uruguay, luego con doblete de su autoría guió la victoria de 3-0 ante Panamá, este par de actuaciones renuevan los bríos de la futbolista que ahora se enfoca en la Liga MX Femenil.

“La fecha FIFA me ayudó a poder volver con compañeras que hemos estado juntas muchísimos años y eso te fortalece mentalmente. Hemos tenido éxito en los partidos que tuvimos. Aproveché para visitar a la familia, entonces regreso bien”, resaltó Viso.

En lo que respecta al certamen mexicano, a este le restan cuatro fechas para concluir el Clausura 2024, para este sábado las Verdiblancas se miden a Cruz Azul, rival sobre el que buscan sumar puntos para apuntalar su posición entre los ocho primeros lugares.

“Estamos muy motivadas, el grupo está convencido de que lo podemos hacer, para nadie es un secreto que todos los equipos se preparan para ganar. El grupo está muy motivado, trabajando día a día con la plena convicción de que podemos hacerlo y está en nuestras manos”, resaltó la futbolista nacida en Guárico.

De oficio atacante, Viso llegó como refuerzo esmeralda para el actual torneo, en el papel de elemento extranjero, sabe que hay mucha expectativa sobre su desempeño por lo que busca aportar todo de sí.

“Recién me he integrado, el partido pasado (Mazatlán FC) fue el segundo como titular, el profesor (Alejandro Corona) me va dando la confianza poco a poco. Yo siempre trato de entregarme de la mejor manera. Ojalá pueda ayudar al equipo, aportar mi experiencia”, concluyó Viso Garrido.

LEÓN VS CRUZ AZUL

Justamente, para este sábado se disputa el duelo entre Club León Femenil y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 14. Las acciones arrancarán en punto de las 19:06 horas en el Estadio Nou Camp.

Para esta llave, ambos equipos llegan en situaciones contrastantes; las Leonas ocupan el séptimo peldaño de la clasificación con 21 unidades, mientras la zaga Celeste se ubica en la parte inferior de la tabla con apenas siete unidades.

Al interior del plantel felino, se trabaja en alcanzar por segunda vez el pase a la Liguilla, instancia que Club León apenas ha jugado en una ocasión, esto en el ya lejano Clausura 2019.





Liga MX Femenil

Clausura 2019

Jornada 14

León Vs. Cruz Azul

Fecha: 13 de Abril

Hora: 19:06

Estadio León