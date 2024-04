León se hace el “harakiri” en el Clausura 2024

León, Guanajuato.- Víctima de todos sus errores, uno de esos y quizás el más grave, el dejar escapar hasta 12 puntos en casa, el Club León hoy en día se encuentra fuera de la zona de Play-In y el panorama luce bastante nublado de cara a los últimos tres compromisos de la fase regular del Clausura 2024 de la Liga MX.

La realidad es que poco o nada ha cambiado con el arribo del estratega uruguayo Jorge Bava, los mismos errores defensivos prevalecen, en el plano ofensivo no se ha visto una propuesta clara y es Federico Viñas quien sigue cargando con el equipo; además, los lesionados continúan siendo tema de todos los días en la “guarida”.

Foto: Francisco Meza / El Sol de León

Con cinco jornadas sin conocer la derrota, todo hacía indicar que las piedras en el camino por fin quedaban a un lado, sin embargo, el tropiezo en casa contra los Gallos Blancos de Querétaro cambió la situación de manera radical. De ganar, La Fiera pudo haberse situado a tiro de piedra de los peldaños de clasificación directa, solo que ahora, lucha por sobrevivir e incluso ya depende de otros para ir a la nueva repesca.

Los esmeraldas son onceavos de la tabla con 20 unidades, misma cifra que también posee Pumas, solo que los auriazules están adelante por mejor diferencia de goles. Cabe señalar que es precisamente la escuadra universitaria el siguiente rival de los panzas verdes, en duelo que se llevará a cabo el próximo domingo por la tarde-noche en la capital del país.

Al León solo le sirve ganar en Ciudad Universitaria, sólo así retomaría su sitio dentro del Play-In y volvería a tener el control de su destino, el problema es que el elenco auriazul llega con la motivación a tope tras golear al Mazatlán FC y con su plantel completo después de haber recuperado al argentino Rogelio Funes Mori.

Foto: Francisco Meza / El Sol de León

Hay que señalar que, en caso de un marcador adverso, los del Bajío no perderían ese décimo primer peldaño, toda vez que el doceavo que es Santos se ubica cinco puntos por detrás. Pero la imperiosa necesidad de sacar le victoria radica en que Chivas con 22, Querétaro con 23 y Tigres con 24, en cualquier momento pueden escaparse. Es cierto, no todo está perdido, Necaxa que tiene ese último boleto directo a la liguilla está a cuatro unidades, lo que genera incertidumbre es el funcionamiento que mostró la escuadra felina ante su gente y los ajustes que no le funcionaron a Bava, al tiempo de las ausencias de tipos clave como lo son Fidel Ambriz, Adonis Frías y Ángel Mena, recordando que Andrés Guardado apenas regresó el sábado pasado.

Tras la salida a C.U., La Fiera le hará los honores al tercer lugar que es Rayados de Monterrey y cerrará visitando a Juárez, rival que marcha entre los sotaneros, solo que para ese entonces, nada le garantiza a los leoneses llegar con aspiraciones.