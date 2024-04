La Fiera es sorprendida en su “guarida” por los Gallos Blancos

León, Guanajuato.-Si León se complica la existencia rumbo al Play-In o la liguilla, mucho se acordará de los puntos que ha dejado ir en su “guarida”. Tigres, América, Cruz Azul y ahora Querétaro, son los rivales que le han faltado el respeto a La Fiera en su terreno. 0-2 final en el choque correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2024.

El retorno de Andrés Guardado no trascendió, el debut del chamaco Víctor Barajas fue opacado, la presencia de Federico Viñas, uno de los máximos artilleros del torneo, en esta ocasión no pesó y la racha de cinco fechas sin conocer la derrota terminó para un elenco guanajuatense que dejó ir de largo una inmejorable chance de acercarse a peldaños de clasificación directa.

Pese a tener la posesión de la redonda, los verdiblancos vaya que lo sufrieron durante los primeros 45 minutos. El conjunto de Jorge Bava paseó la redonda de un lado a otro, pero con poca idea, sin ser capaz de abrir el cerrojo que enfrente le plantó Mauro Gerk con una escuadra emplumada que partió del orden defensivo para entonces sí, comenzar a hacer daño de mediocampo hacia adelante. La temprana baja de Mendoza, quien salió del campo por protocolo de conmoción, no desajustó en ese momento a la visita que desesperó a los ofensivos contrarios.

Lo mejor de los panzas verdes en esa parte inicial fueron un par de cabezazos, el primero de Bellón que fue directo a la humanidad de Memo Allison y el segundo, obra de Tesillo que salió bastante desviado. Uno de los grandes problemas que tuvo la localía fue el desperdiciar al colombiano Edgar Guerra, en esta ocasión colocado como lateral derecho debido a la falta de zagueros tras las lesiones del “Avión” Ramírez y Moreno. El cafetalero arrancó desde muy atrás y cuando por fin logró pisar campo rival, llegó sumamente fundido y en otras oportunidades no encontró la sociedad con “El Patrullero” Hernández.

Los Gallos Blancos presumieron efectividad, tocaron a la puerta y la mandaron a guardar en una acción que precisamente inició Jaime Gómez, el elemento que había entrado en el lugar de Omar Mendoza. El famoso “Jimmy” se deshizo con facilidad de dos marcadores y enseguida, vino con el servicio a corazón del área para que Samuel Sosa arribara puntual a la cita con la redonda. Los del estado vecino tomaron ventaja y unos felinos extraviados en la “guarida” fueron despedidos al entretiempo con sonoro abucheo de su gente.

Para el complemento, Bava buscó enderezar el rumbo, el ingreso del “Diente” López parecía redituarle a los verdes, solo que el ímpetu no le duró mucho al charrúa. Los queretanos no le movieron mucho, no se salieron del script, soltándole la bola a un Pablo Barrera que vive su enésimo aire en la Liga MX y el mismo mediocampista se encargó de bajar el telón con la pena máxima que logró Sierra sobre Guerra. Lo de León distó mucho de ese equipo que parecía ir de menos a más y ahora ha quedado sumamente expuesto y con un calendario por delante no tan sencillo al tener que visitar a unos envalentonados Pumas que recién golearon al Mazatlán.