Ve Barreiro una ligera ventaja de León sobre los Gallos Blancos

Mientras los Gallos Blancos tuvieron altas y bajas al por mayor, León mantuvo a la mayoría de su plantel y esa es una de la ventajas que observa el central esmeralda Stiven Barreiro para el compromiso de este sábado.

“La diferencia es que este equipo ya se conoce, todos ya tienen un año o más en el proceso y Querétaro se puede tardar algunas jornadas en acomodarse, pero es un plantel de experiencia y nosotros tenemos esa ventaja que la mayoría de los compañeros conocen el estilo de juego y los que hemos llegado nos hemos adaptado bastante rápido a la idea del profesor”, apuntó el colombiano.

La estadística favorece a La Fiera, con tres victorias en fila sobre el conjunto albiazul y en cada uno de esos duelos con idéntico marcador de 4-0, sin embargo, Barreiro dejó en claro que Querétaro siempre será un rival peligroso, debido al potencial ofensivo que posee.

“No cabe duda que es un gran equipo, viene haciendo bien las cosas, tiene grandes refuerzos como Nahuelpán, jugadores con experiencia y será complicado, debemos estar pendientes, pero hicimos una gran pretemporada y esperemos que todos nos salga bien”.

A retomar solidez

León fue la segunda mejor defensiva de la Liga MX en todo 2019, admitió 37 tantos, por 30 que permitieron los Tigres en la fase regular, por ello que el objetivo de Barreiro y compañía es retomar esa fortaleza en el cuadro bajo que quedó de manifiesto durante el año pasado.

“Es algo que podemos repetir porque el equipo viene trabajado bien, todos estamos comprometidos al máximo y esperamos darle continuidad a esos buenos números, acá se confía en el trabajo y yo vengo con todas las ganas de seguir con esa racha”, dijo Stiven.

Finalmente, el ex de Atlas y Pachuca dijo no sentirse con el puesto asegurado, pese a que en los ensayos ha sido incluido por Nacho Ambriz en el once titular, “este es un reto importante para mí, León es un club que siempre pelea posiciones altas y en donde siempre existe una competencia sana con otros jugadores de mucho recorrido, pero desde el primer día llegué comprometido a ganarme mi lugar y espero estar en ese once para dar lo mejor”.