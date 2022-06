Vanessa Lizárraga da primer oro a México en Mundial de Halterofilia Sub-17 [FOTOS]

León, Guanajuato.- México no sólo llegó a 15 medallas en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17 que se desarrolla en León, sino que también alcanzó su primer metal dorado en la figura de la bajacaliforniana Vanessa Lizárraga, esto dentro de la división de los 81 kilogramos.

Los pronósticos se cumplieron, el año pasado en el evento celebrado en Jeddah, Arabia Saudita, Lizárraga se había proclamado monarca de la modalidad de arranque, así que en esta ocasión puso revalidar su corona, además de mejorar notablemente lo hecho en el envión y en el acumulado, pasando de un cuarto sitio a la presea de plata.

Vanessa inició con 91 kilos, luego se fue a los 93, mientras que en su tercer intento del arranque hizo efectivo un levantamiento de 95. Parecía que su victoria corría cierto peligro cuando la egipcia Shams Abdelrazim subió también a los 95, solo que la oriunda de la tierra de los faraones falló en el momento exacto y con ello la halterista tricolor aseguró el oro con un kilo de diferencia con relación a la turca Busra Can.

Para la competencia de envión, Lizárraga levantó 110 y 116 kilogramos, mientras que los 120 no logró efectuarlos ya que el tiempo le jugó una mala pasada y no salió del todo concentrada a la tarima. Hasta ese momento, la mexicana era bronce, pero en una calca del arranque, Abdelrazim fracasó con los 121 kilos, aunque ahora la diferencia fueron los 118 de Can, suficientes para mandar a la otomana a la parte más alta del podio en el clean & jerk, al igual que en el total con 212, un kilogramo por encima de la cachanilla.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

“Me siento muy contenta, me estoy superando a mi misma, busco seguir haciéndolo y feliz de darle este oro a mi país”, fueron las primeras impresiones de Vanessa, quien sueña con llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De lo que fue ese levantamiento fallido de 120 kilogramos en el envión que bien pudo haberla catapultado al triplete dorado, comentó que “creo que me apuré un poquito, son pesos que ya había hecho, solo era hacer lo de siempre, tuve el tiempo encima y sentí la presión, no lo pude asegurar, pero igual me voy muy contenta”.

Foto: Ricardo Sánchez | El Sol de León

De esta manera, el representativo azteca superó la docena de medallas ganadas en tierras árabes y todavía tendrá la oportunidad de buscar más este sábado en la jornada que dará cerrojazo al evento. A medio día se desarrollará la categoría de +81 kilogramos con la mexiquense Perla Vázquez y a las 15:00 horas los +102 de varones con el sinaloense José Manuel Meza.

Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17

81 Kilogramos Femenil

Arranque

Halterista Peso

1 Vanessa Lizárraga (MEX) 95

2 Busra Can (TUR) 94

3 Shams Abdelrazim (EGY) 92













Envión



Halterista Peso

1 Busra Can (TUR) 118

2 Vanessa Lizárraga (MEX) 116

3 Shams Abdelrazim (EGY) 115







Total



Halterista Peso

1 Busra Can (TUR) 212

2 Vanessa Lizárraga (MEX) 211

3 Shams Abdelrazim (EGY) 207