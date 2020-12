Van leoneses por un lugar en las fuerzas básicas de Pachuca

El talento cuerero busca hacerse de un lugar en las fuerzas básicas de Club Pachuca, la institución de Liga MX realizó visorias en León y cuatro jugadores locales fueron elegidos.

Las pruebas se realizaron los pasados días 3 y 4 de diciembre en el Cefor Tuzos León que se ubica en la zona sur de la ciudad. El entrenador Cesáreo Acosta fue el encargado de observar a un aproximado de 250 prospectos.

De todo el contingente de chamacos solamente cuatro fueron elegidos, siendo Miguel Santoyo categoría 2005, David Hernández (2007), Emiliano Castro Gamiño (2009) y Luis Infante (2011).

Los cuatro futbolistas juveniles deberán reportarse a un segundo filtro de pruebas para el próximo mes de febrero, la sede está pendiente a confirmarse.

Al profe Acosta se le reconoce como el descubridor de Irving ‘El Chuky’ Lozano, actual jugador del Nápoles de la Serie A de Italia, las categorías observadas fueron sub 12, sub 14 y sub 18.

El Centro de Formación Tuzos León es filial oficial de Pachuca, actualmente cuenta con los casos de Giovanni Antonio y Alan Romo, ambos categoría 2008 y quienes actualmente militan en las fuerzas básicas de la institución hidalguense.