Van leoneses a devorarse por completo el Rally Santiago

El binomio leonés integrado por José Montes y Emmanuel Ruiz, como segundo a bordo, se declaró listo para largar este fin de semana en el Rally Santiago, primera fecha de la temporada 2020 del Campeonato Regional de Rallies de Occidente.

Montes, piloto del equipo RT Rally Racing, irá al volante del Renault Clío, correspondiente al Grupo 2, dentro de una prueba que consta de seis tramos en Ameca, Jalisco, siendo una ruta de 182.520 kilómetros totales, de los cuales 94.740 son cronometrados.

“Este rally requiere de un manejo muy fino, no es un evento tan rápido debido a las características de las etapas, pero a veces es más importante la técnica que la velocidad y nosotros traemos una preparación importante, así que esperamos estar dando la pelea en este rally, al igual que en el resto de la temporada”, manifestó Pepe Montes.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Deportes Guanajuato califica a liguilla de Liga Nacional de Futbol Sordos

Por su parte, Ruiz vivirá su debut como navegante, aunque no por ello siente estar en desventaja, “afortunadamente me he entendido a la perfección con Pepe, tuvimos varios kilómetros de entrenamiento y las notas fueron buenas, así que esperamos andar rápidos”.

Las etapas a recorrer en tres turnos, ida y vuelta, con dos servicios son: Ameca-Ahualulco y Ahualulco-Ameca, la primera con una distancia de 16 kilómetros y la segunda de 15.580.

El Regional de Occidente comprende seis pruebas: Rally Santiago (Ameca, Jalisco / 21 y 22 de Febrero), Rally Reto Tarímbaro (Tarímbaro, Michoacán / 22 y 23 de Mayo), Rally La Congoja (Aguascalientes / 19 y 20 de Junio), Rally Ruta del Sol (Tequila, Jalisco / 14 y 15 de Agosto), Rally Patrio (Morelia, Michoacán / 18 y 18 de Septiembre) y Rally Colima (Colima / 26 y 27 de Noviembre).