Titular del COM descarta revanchismo político en el retiro de León por los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El que León haya decidido retirar su candidatura para acoger los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026, ha sido un anuncio que sin lugar a dudas vino a cimbrar todo el entorno del deporte nacional.

En charla exclusiva con El Sol de León, el titular del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, lamentó que la justa en pleno festejo de su centenario de existencia, no se pueda realizar precisamente en el país que albergó su primera edición, esto en el año de 1926.

Todos los requisitos solicitados por la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe estaban siendo cubiertos en tiempo y forma, desde la presentación oficial de la candidatura ante el pleno, la entrega del proyecto deportivo y ejecutivo, la carta garantía, pero restó un documento esencial: el aval del gobierno federal, mismo que nunca llegó por parte de la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es lamentable que esto haya sucedido por una falta de comunicación o falta de apoyo como lo ha manifestado Isaac Piña (director CODE Guanajuato), en cuanto al aval que es indispensable para que le otorguen la sede a cualquier ciudad, ya sea de Centroamericanos o Panamericanos, es un requisito que se debe cumplir, que el gobierno federal, estatal y municipal deben firmar conjuntamente con el Comité Olímpico nacional”, señaló Padilla.

¿Revanchismo político?

No es un secreto que entre el presidente de la república y el gobernador guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez Vallejo han existido algunos choques derivados por sus diferentes formas de pensar, sin embargo, el líder del olimpismo mexicano se negó a creer que toda esta situación se haya gestado por temas meramente políticos.

“El deporte está muy por encima de todo esto, no sé el razonamiento por el cual el gobierno de la república no haya dado el aval, recordemos que cuando los juegos se realizaran en 2026 ya no iba a estar al frente el gobernador de Guanajuato, ni el actual presidente, esto era una decisión a futuro, ya sea Centroamericanos, Panamericanos u Olímpicos, pero por lo demás no sabría contestar en este sentido, pero tanto el presidente, el gobernador y la alcaldía, saben que esto va por encima de muchas otras circunstancias y la competencia internacional es para poner en alto el nombre de México”.

La decisión esta tomada y aunque el aval pudiera otorgarse de último momento, tomando en cuenta que por ahora lo prioritario en la agenda federal es el tema de la pandemia y el rescate financiero del país, “no se con qué tanto grado de certeza pudiéramos obtener la sede en esas condiciones, no es posible plantear una cosa, después decir que no y luego que sí, no se que tanta confianza nos tendría la ODECABE”, aseveró Padilla Becerra.

Se perfila Dominicana

En una de las últimas reuniones que tuvo la ODECABE en tierras panameñas, República Dominicana, de donde precisamente es originario el nuevo titular de la organización, Luis Mejía, también levantó la mano para albergar los JCC 2026 y aunque la candidatura caribeña había logrado entregar toda su documentación, existía plena confianza en que León (México) iba a conseguir la sede.

“Me comentaron que Dominicana cubrió todos los aspectos, el aval con su presidente y nosotros teníamos un plazo perentorio para presentarlo, esto no sucedió, después vino lo de la pandemia y creo que ha sido una decisión muy responsable por parte del gobierno de Guanajuato tomar esta determinación para no tener en espera a la ODECABE. Había la certeza (ganar la sede) por la tradición que se tiene, ya se han hecho cuatro Centroamericanos en nuestro país, hay toda la capacidad y experiencia, pero también hay que ver el gasto responsable del gobierno de haber actuado en consecuencia”, concluyó el mandamás del COM.

