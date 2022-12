Termina ciclo de Liliana Magaña con el León Femenil

León, Guanajuato.- Liliana Magaña, una de las jugadoras con mayor regularidad en la zaga del conjunto esmeralda, se ha convertido en la segunda baja de Las Fieras rumbo al Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

Como ya se ha vuelto una costumbre, el anuncio tuvo que venir a través de las redes sociales de la misma futbolista y anticipándose al comunicado oficial del Club León.

“Gracias totales mi querido Club León. Gracias por convertirte en mi hogar. En estos tres años siempre di lo mejor de mí, traté de ser mejor deportista día a día y mejor persona. Después de tres años de altos y bajos ahora me toca despedirme. Gracias a todo el staff, entrenadores, jugadoras que torneo a torneo se han convertido en más que compañeras, a toda la gente buena que me tocó conocer, me llevo mucho aprendizaje y amistades. Les deseo mucho éxito hoy y siempre”, publicó la oriunda de la capital del país.

Procedente de las Centellas del Necaxa, con quienes estuvo de 2017 a 2019, Magaña arribó a tierras cuereras para el Apertura 2019 y de inmediato se ganó un puesto en el once titular que en ese entonces comandaba Everaldo Begines. De igual manera, Liliana se mantuvo como indiscutida y referente de la defensa leonesa durante los procesos de Scarlett Anaya, Chava Bravo y más reciente de Adrián Martínez.

Fueron siete torneos para la central con el conjunto panza verde, siempre rebasando la barrera de los mil minutos de participación, salvo en el Clausura 2020 que se vio interrumpido por la pandemia de Covid-19. Afrontó un total de 97 encuentros, 88 como titular y marcó cinco anotaciones, una en su campaña de debut frente al Atlas, otra contra Santos en esa temporada suspendida, en el Apertura 2021 le convirtió al Mazatlán FC y el otro par de goles se los asestó a las Guerreras y al América en el Apertura 2022.

Magaña se une a la argentina Romina Núñez como las primeras futbolistas que no continuarán en la institución, recordando que la sudamericana dijo adiós apenas dos horas después de que las verdiblancas culminaron el último torneo.

Será el próximo 9 de enero cuando Las Fieras vuelvan a la competencia presentándose en el Estadio Nou Camp ante Necaxa.

