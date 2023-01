¡Qué galán! Stefanos Tsitsipas invitó a Margot Robbie a verlo jugar (Video)

El gran protagonista del Australian Open fue, sin duda alguna, Stefanos Tsitsipas, no solamente porque derrotó a Jiri Lehecka, sino por algo que sucedió en la entrevista posterior al partido, donde invitó a la actriz Margot Robbie a verlo jugar algún día.

Luego de conseguir el pase a la siguiente ronda, Jim Courier le realizó al griego la tradicional entrevista a pie de pista y ante la cuestión de ‘¿Qué es lo que más te gusta de Australia?’ fue cuando Tsitsipas ofreció el gran momento para las cámaras.

“Australia es un gran país, me gustan muchas cosas de este país. De hecho, una de mis actrices favoritas es australiana… Margot Robbie“, compartió durante la charla.

El entrevistador se sorprendió, pero no quiso dejar dudas acerca de lo comentado por el tenista: “¿Margot Robbie? ¿Estás ‘tirándole la caña’? ¿Estás haciendo un esfuerzo por verla?”

Stefanos Tsitsipas invited Margot Robbie to the Australian Open after winning his quarterfinal match 😂 pic.twitter.com/7lAWYLCaKh — ESPN (@espn) January 24, 2023

Stefanos Tsitsipas se mostró sonrojado, sin embargo, aparentemente lo hizo sin intención alguna más allá de conocer a alguien a quien admira. “Me gustaría verla algún día en la grada“, compartió.

Courier volvió a la carga y cuestionó si Stefanos Tsitsipas estaba invitando oficialmente a Margot Robbie. El griego respondió tajante: “Absolutamente”.

Hace unos días, en una entrevista con Eurosport, ya había mencionado que Margot Robbie era su actriz favorita, así que ya no ha tomado a nadie por sorpresa lo aventurado que fue el tenista.

¿Quién es Margot Robbie?

Margot Robbie es una actriz nacida en Australia que desde muy joven buscó oportunidades en el mundo artístico, es por ello que apenas a los 17 años se mudó a Melbourne para tratar de cumplir su sueño.

¿Cenar pulpo con patatas en Grecia 🇬🇷 con Margot Robbie? 🐙



A esa conclusión ha llegado @steftsitsipas tras elegir sus 'cosas favoritas del mundo' 🙃#AusOpen #AusOpenEurosport pic.twitter.com/FXZO4HtdKw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 24, 2023

Ya en Hollywood su papel más relevante fue el que interpretó en el Lobo de Wall Street en el 2013, aunque cinco años atrás ya había comenzado con su carrera en los Estados Unidos. Posteriormente, comenzó a verse en más papeles importantes como en las películas Focus, Suicide Squad, Birds of Prey, Barbie, entre muchos otros.

Además, es productora en películas como I, Tonya, Terminal, Dreamland y Promising Young Woman.