“Desearía que este día nunca hubiera llegado”; Nadal despide a Federer, su amigo y rival

“Desearía que este día nunca hubiera llegado”, comienza la despedida de Rafa Nadal a Roger Federer y no es para menos, con Su Majestad se va el Big 3, se termina una era y se desvanece una de las rivalidades deportivas más grandes en la historia del deporte: la ‘Fedal’.

Federer y Nadal se encontraron en la pista 40 veces, el español es quien dominó la serie con 24 triunfos por 16 de Su Majestad, pero más allá de los números, ambos dejaron recuerdos imborrables en los aficionados del tenis, duelos épicos que construyeron la historia de un deporte que nunca volverá a ser el mismo con la partida del suizo.

La primera vez fue hace 18 años, en Miami comenzó todo y fue Nadal quien se llevó aquel triunfo, después la cita se repitió ahí mismo, ahora fue el suizo quien se impuso. Llegaron las finales de Roma, Roland Garros y la primera en Wimbledon. Montecarlo y nuevamente el pasto sagrado los citó para ver por segunda vez a Su Majestad coronarse sobre Nadal, pero fue en el 2008 cuando llegó el gran juego; el mejor de la historia, aseguran los expertos y también los que no lo son tanto.

Dear Roger,my friend and rival.

I wish this day would have never come. It’s a sad day for me personally and for sports around the world.

It’s been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you, living so many amazing moments on and off the court 👇🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 15, 2022

Casi cinco horas, dos interrupciones por lluvia y una guerra en la pista, rodean al denominado partido del siglo. No solo fue el tenis desplegado, la pizarra 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10) y 9–7 a favor del español se queda corta comparada con lo que esa noche vivió la Cancha Central del All England Club.

Ese día Nadal ganó su primer título en Wimbledon y lo hizo frente al hombre que antes lo había batido dos veces consecutivas, al mismo que por cinco años dominó el pasto sagrado; ese mismo día se consolidó la historia, los dos tenistas más grandes de todos los tiempos comenzaron su rivalidad, la más honesta del deporte, pues fuera de la pista siempre fueron amigos.

Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo.

Ha sido un placer pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, escribió Rafa para despedir a Roger.

De Roger y Rafa se pueden recordar nueve finales de Grand Slam. El español puede presumir que en Australia lo hizo llorar; en tierra batida dominó a placer y con todo ello solo hay una realidad: Roger Federer es el más grande de todos los tiempos.

DUELOS POR SUPERFICIE

Arcilla: Nadal 14- 2 Federer

Pasto: Federer 3-1 Nadal

Dura interior Federer 10-9 Federer

Dura exterior Nadal 8-6 Federer

