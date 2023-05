“Tenemos equipo para los dos torneos”: Adonis Frías

León, Guanajuato.- Llegar a la gran final de la Concachampions es cosecha del esfuerzo colectivo que han hecho jugadores y cuerpo técnico en Club León, así lo expone Adonis Frías. Ahora el siguiente paso está en superar el repechaje de la Liga MX, para el defensor, el plantel esmeralda tiene lo necesario para pelear por ambos torneos.

Entre las fortalezas que Frías detecta en su equipo está la disponibilidad de sus propios elementos, el plantel llega completo para pelear la fase final del certamen local y el título en la justa regional.

“Tenemos plantel para hacerlo, no nos gustaría quedar fuera el domingo (repechaje) y esperar un mes a la final de Concachampions, vamos a hacer lo mejor posible. Sabemos que hay más equipos que lo quieren (título), pero quedó demostrado en el campeonato que les hemos hecho pelea a todos, hemos sido superiores a muchos rivales que estuvieron arriba de nosotros, así que yo confío a muerte en el equipo”, expresó Adonis Frías.

Concretamente sobre la Concachampions refirió: “Somos el único que está en la final, trataremos de representar al país de gran manera, ojalá que nos podamos quedar con el título”.

Programada la final de la Concachampions para el 30 de mayo y el 4 de junio, La Fiera goza de varios días para alistar la contienda ante Los Ángeles FC, a la vez le permite enfocarse de lleno en la repesca ante Atlético de San Luis, duelo que reciben el domingo 7 de mayo.

“Es un partido dificilísimo que lo queremos ganar, tenemos plantel y tenemos con qué para pelear la Liga también, nos quedamos por muy poquito fuera de los cuatro, eso nos dolió. Intentaremos llegar lo más lejos posible, a partir del domingo arranca lo más lindo, ojalá que estemos a la altura”.

En una autocrítica sobre su desempeño mostrado en su primer torneo con León dijo: “Desde que empecé a jugar me sentí con muchísima confianza, me la brindó el técnico y mis compañeros, así que me estoy sintiendo muy bien, creo que hicimos un gran campeonato. Hasta ahora el paso mío es muy positivo".

El futbolista argentino de 25 años llegó al Bajío proveniente del Club Deportivo Defensa y Justicia, en su primera campaña en la Liga MX se ha consolidado en la central junto a Stiven Barreiro y en últimas fechas con William Tesillo.