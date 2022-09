Tadeo Ibarra regresa a casa presumiendo presea internacional

León, Guanajuato.- La disciplina y compromiso tuvieron su recompensa para Tadeo Ibarra, fisicoculturista leonés que obtuvo el tercer lugar en la categoría Junior Men 's Physique del 49° Campeonato Centroamericano y del Caribe Barbados 2022.

Tadeo Joshua Ibarra acudió al certamen celebrado en Barbados. En la tarima el representante "guanajua" lució su figura, tonificación y simetría muscular, trabajo que le valió para ganar el tercer lugar en la división Junior Men´s Physique.

“Se logró el objetivo, no fue fácil porque surgieron detalles para los que no estaba preparado, pero les hicimos frente, se hizo el máximo esfuerzo, estaba concentrado en exigirme al límite y eso nos ayudo a subir a podio y estar entre los mejores”, comentó Tadeo Ibarra para El Sol de León

Para la categoría Men 's Physique los principales criterios a evaluar son que el volumen muscular en el tren superior forme una "X", es decir que la cintura tenga una proporción estrecha, mientras la espalda y hombros deben estar anchos y tonificados. En esta prueba el podio se repartió el primer puesto fue para Jevaughn Rosewell de Jamaica, seguido por el de casa Stephan Hinds y Tadeo Ibarra con el bronce.

Más allá de las poses y de lucirse en la tarima el principal reto fue la propia organización del evento ya que la prueba del mexicano fue reprogramada en dos ocasiones, lo que extendió su periodo de deshidratación exigiendo al límite su propia salud física y mental.

“A la hora de competir ya estaba cansado, tenía cuatro días sin tomar agua, era un punto en el que ya me sentía mal, pero llegamos y se logró independientemente de los altibajos, cuando me cambian la programación quise llorar y no me salían lágrimas por lo deshidratado que estaba. Ya en la tarima, estar ahí y competir con los demás países me dio mucha satisfacción, valió la pena el sacrificio”, reconoció el leonés.

Consolidado como uno de los mejores fisicoculturistas de la región, el siguiente reto para el triple campeón juvenil del Mr. México será la IFBB Diamond Cup a realizarse en Cancún los días 28 y 29 de octubre. En este evento internacional es trascendental para la carrera de Tadeo Ibarra ya que de ganar sería reconocido con el carné profesional avalado por la IFBB.

PROYECTOS

Además de su carrera en las tarimas, el atleta leonés tiene en planes inaugurar la primera casa de alto rendimiento y concentración de fisicoculturismo, recinto que se ubicará en León y que servirá como centro formativo y punto de reunión para los fisicoculturistas de élite en Guanajuato.