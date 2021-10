Sufren los esmeraldas ante la paupérrima cosecha de goles

León, Guanajuato; 3 de octubre del 2021.- ¿Y los goles? Eso es lo que se pregunta la afición esmeralda y el mismo “domador” Ariel Holan, quien comienza a preocuparse por la falta de contundencia que han mostrado sus referentes de área.

Y es que de los tres atacantes que tiene registrados La Fiera en su nómina, apenas y se logra contabilizar la raquítica cosecha de tres anotaciones, dos a cargo del chileno Víctor Dávila y una del “Puma” Gigliotti, mientras que Santiago Ormeño aún no logra convertir.

En el caso de Dávila, ha visto 571 minutos en 11 encuentros, seis como titular y le marcó al Mazatlán FC en la jornada cuatro, así como al América en la fecha siete.

Por su parte, Emmanuel Gigliotti, el hombre que solo aparece en las finales, registra 293 minutos en nueve cotejos y su única diana se la hizo igualmente a la escuadra cañonera.

Quien desafortunadamente no ha logrado responder a las expectativas, luego de un año futbolístico de 19 tantos con Puebla, es Santiago Ormeño. El flamante seleccionado peruano contabiliza 245 minutos en 10 duelos, pero sus únicos goles con León han sido en el choque por el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul y en la semifinal de la Leagues Cup contra los Pumas.

De esta manera, con un tridente de delanteros poco productivo, es nuevamente Ángel Mena quien ha tomado la batuta ofensiva, siendo el máximo artillero del equipo con cuatro anotaciones, seguido del “Patrullero” Elías Hernández con tres y William Tesillo con dos.

Los verdiblancos no han hecho gol en sus más recientes tres encuentros de liga, siendo la última vez que anotaron ante Tigres en la primera parte, de esta manera, ya son 328 minutos en los que el conjunto felino no ha logrado horadar la cabaña rival.

Fue en la liguilla del Clausura 2019, con Nacho Ambriz en el banquillo, la ocasión más reciente en que León se fue en blanco en tres compromisos: 0-1 Vs. América (Semifinal de Vuelta), 1-0 Vs. Tigres (Final de Ida) y 0-0 Vs. Tigres (Final de Vuelta), al tiempo que en fase regular, otra racha de semejantes proporciones se dio de la fecha 14 a la 16 del Apertura 2018: 0-4 Vs. Puebla, 0-0 Vs. Atlas y 0-1 Vs. Chivas.

Así pues, sin goles y sin triunfos en seis juegos, oficialmente se vive la primera crisis en la era Holan, quien tendrá una oportuna fecha FIFA para ajustar en el aspecto de definición.





Rachas sin gol de La Fiera

Apertura 2018

Jornada Resultado Estadio

14 León 0-4 Puebla Nou Camp

15 Atlas 0-0 León Jalisco

16 León 0-1 Guadalajara Nou Camp





Clausura 2019

Fase Resultado Estadio

Semifinal Vuelta León 0-1 América Nou Camp

Final Ida Tigres 1-0 León Universitario

Final Vuelta León 0-0 Tigres Nou Camp





Apertura 2021

Jornada Resultado Estadio

9 León 0-1 FC Juárez Nou Camp

10 Atlas 2-0 León Jalisco

12 León 0-0 Atlético de San Luis Nou Camp