Satisface a Marcelo Méndez el punto sacado de la “guarida”

León, Guanajuato; 2 de octubre del 2021.- El puntito en León le sabe bien al timonel potosino Marcelo Méndez, esto luego del descalabro a media semana ante Tigres.

🎙| TUMBLER WORLD SLP🧋 presenta : Marcelo Méndez tras el empate de esta tarde



“Venimos haciendo un torneo aceptable pero falta muchísimo, sería nuestro mayor error pensar que ya tenemos liguilla”. pic.twitter.com/Cyu306g50G — Atlético de San Luis VAVEL (@AtletiSL_VAVEL) October 3, 2021

“Contento por el compromiso de los jugadores, venimos haciendo un gran esfuerzo desde Toluca, en 15 días tres partidos y ahora era importante no perder, quizás nos faltó en el segundo tiempo sacar una contra más, no pudimos concretar otras claras en la primera parte y buscamos siempre lo positivo, no tanto lo negativo”, comentó el charrúa.

El único sinsabor para Méndez fue la expulsión a su goleador Germán Berterame, quien después de la fecha FIFA se perderá un partido de trascendencia frente al América.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes [FOTOS] Decepciona León tras igualar en casa contra San Luis

“Germán es un jugador importante, igual tenemos un plantel atrás que le respalda, pero ya trabajaremos en quien ocupará su lugar, eso es parte del juego y por suerte hay tiempo para descansar y para buscar a su sustituto”.

El estratega del Atlético de San Luis aseguró que el objetivo es mantenerse por lo mínimo en puestos de reclasificación, aunque también reconoció que “nos falta muchísimo camino y quedan rivales durísimos, pero nosotros también lo somos, hemos cambiado la imagen del equipo, estamos compitiendo partido a partido, el otro día nos tocó caer de local y la afición nos apoyó, a lo mejor en otros momentos no hubiera sido igual, entonces ese apoyo es fundamental para conseguir esa meta”.

Y en este mismo sentido, Méndez añadió que “quedan algunas cosas que mejorar, ahora por el desgaste que hemos venido haciendo no pudimos presionar más alto, pero los jugadores lo dieron todo, por ese lado nos vamos conformes con el trabajo que se hizo”.