Sin problemas León femenil tras aplazamiento del torneo

León, Guanajuato; 7 de julio del 2020.- En León no hay inconvenientes por la postergación del arranque de la Liga MX Femenil, al contrario, jugadoras como Esmeralda Verdugo aprovecharán las semanas restantes para encontrar una mejor adaptación.

“Creo que la decisión nos viene bien, podremos tener más amistosos, físicamente veo al equipo bien, pero también es cierto que las nuevas nos tenemos que conectar mucho más con las jugadoras que ya estaban”, manifestó la ex futbolista de América y Tijuana.

Respecto a si hubo una explicación del porque el comienzo del torneo se llevó hasta el 14 de agosto y no el 24 de julio como en un inicio se tenía contemplado, Verdugo comentó que “como tal no hubo algo en concreto, imagino que ha de ser por cuestiones de que algunos equipos apenas empezaron, otros tienen problemas con el Covid-19, pero la verdad es que no nos cambia mucho el plan, hay que seguir trabajando, hay que meternos más a hacer futbol en estos días y en lo personal no creo que me afecte tanto”.

Será este fin de semana cuando Las Fieras sostengan su primer compromiso de preparación, aunque el rival todavía no se ha dado a conocer.

A MARCAR DIFERENCIA

Tal y como lo hizo en América, así como en el poco que tiempo que duró con Tijuana, Esmeralda Verdugo buscará ahora transformarse en referente del cuadro verdiblanco.

“Vengo a aportar lo más que pueda, tengo la posibilidad de poder jugar varias posiciones y en donde el profe (Everaldo Begines) me necesite ahí estaré, puedo ayudar a las más jóvenes con mi experiencia y siento que las jugadoras que llegamos tenemos mucha responsabilidad ya que las que se fueron ayudaron para que este equipo fuera levantando”.

Por último, la ensenadense aseguró estar en una etapa importante de madurez ya que “he tenido que salir adelante de momentos muy difíciles, he visto pasar mi vida y eso me ayudó a valorar cada momento, hoy tengo que hacer que todo valga la pena, ser una nueva versión de mí y lo que más deseo es poder consolidarme y pasar mucho tiempo aquí en León”.





En Números…

3 Clubes para Esmeralda Verdugo en la Liga MX Femenil

51 Juegos en los que la bajacaliforniana portó la playera del América

26 Años de edad para la mediocampista nacida en Ensenada