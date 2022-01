Semestre de buenas oportunidades para Ariel Holan y sus “fieras”

Luego de quedarse a un pasito de levantar el título del Apertura 2021, Ariel Holan, estratega del León, dejó en claro que la nueva campaña no es vista como una especie de revancha, sino como una nueva chance para trascender.

“No quisiera utilizar el término revancha, acá veo nuevas oportunidades, hay que mirar para adelante, lo que pasó ya estuvo, quedó atrás, tuvimos un receso que lógicamente fue importante, escaso desde mi punto de vista para todo el esfuerzo que se hizo en seis meses, esta fue mi segunda pretemporada y ahora tuve a los futbolistas a partir del 2 de enero, así que el equipo entrará en ritmo de juego en la medida de que vayan pasando los partidos”, indicó el argentino.

Sin abandonar los deseos de conseguir el noveno gallardete del torneo local, Holan se enfocará en llevar a las vitrinas del club la Liga de Campeones de la CONCACAF, esa que se le ha negado a los verdes en las más recientes dos ediciones tras quedar eliminados a las primeras de cambio ante rivales de la MLS como el LAFC (2020) y Toronto FC (2021).

“Es un semestre de muchos objetivos, la Concachampions es fundamental para nosotros, pero sin abandonar nuestra liga, son dos lindos desafíos en cinco meses y el calendario luce más apretado todavía por el tema del Mundial”.

Y en este mismo tenor, con dos competencias por delante, Holan afirmó que otro de sus grandes desafíos será “tener un equipo apto para jugar hasta tres partidos por semana, así que será importante que tengamos 25 titulares, ojalá el equipo no se resienta en su estructura, con el tema de las lesiones hicimos un trabajo exprés, pero intenso, esperamos que eso no nos pase la factura, pero no quedaba de otra por el corto tiempo, aunque hoy por hoy los que venían con molestias (Mosquera y Montes) ya están listos”.

Previo al debut de este sábado frente a los “Xolos” de Tijuana, el entrenador esmeralda sentenció que su equipo no abandonará su ADN ofensivo, el cual se verá potenciado con la llegada del charrúa “Fede” Martínez y un Luis Montes que luce en mejor forma.

“El equipo no va a cambiar, trae una identidad y lo que si es que podemos empezar a buscar otras alternativas de alineaciones, iremos haciendo algunas pruebas, por ejemplo, para ver donde Federico (Martínez) se puede sentir mejor, aunque en principio lo pienso para jugar por la banda. En el caso del “Chapo” nos puede dar cosas que los demás no o los demás nos pueden dar cosas que “Chapo” no, pero la armonía de un equipo se centra en la diversidad de características, podemos jugar en 4-2-3-1 o 4-3-3, en esas dos alternativas “Chapo” puede jugar como un mediocampista mixto o al lado del cinco”.