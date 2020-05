Se requieren políticas públicas para que las personas hagan ejercicio: José Pilar

León es una ciudad con tradición corredora y la llegada el coronavirus al país, al estado, a la ciudad ha mandado a muchos corredores a casa a esperar para entrenar fondos de nuevo, a otros a activarse, la pandemia afectó a la organización de estas carreras, Pillar Esquivel, organizador y atleta comparte sus reflexiones con la OEM, las carreras después del Covid.

José Pilar Esquivel es organizador de carreras atléticas y medidor de rutas, en entrevista con El Sol de León reflexionó sobre este popular deporte y comentó “correr es el deporte que más se practica en México, porque una cosa es que sea el deporte es el fútbol, pero realmente pocos lo practican, no tenemos tal cantidad competidores y participantes al mismo tiempo”.

León cuenta con justas de gran formato como la Carrera de Los Barrios, la Maratón Independencia y algunas otras carreras, desde el 2005 acreditación para certificar carreras de ruta, y añadió que en las justas de ruta se participan hasta 20 mil personas.

Debido a la pandemia en la ciudad se ha n cambiado las justas favoritas de los grupos de corredores de León y de los participantes que con el pago de sus inscripciones son un ingreso a la economía local “son personas que aportan a la industria económica con su participación, cuando se hace una carrera además de todo lo que tiene que ver con el staff de organización, los permisos, los asuntos técnicos y las instalaciones, también hay una serie de servicios y productos”.

José Pilar resaltó que el realizar una carrera atlética se necesitan cosas como el kilometraje, las playeras, las medallas, la rehidratación, las campañas publicitarias, dijo para la OEM “son servicios que económicamente tienen un aporte muy grande en esta industria, la afectación es bastante importante”.

Las carreras en la ciudad permiten trabajos temporales y empleos fijos dice Esquivel “un evento como el Maratón seguramente debe de tener de 1 mil a 1 mil 500 personas en staff ese día trabajando eso es temporal, los que son proveedores de esos eventos como los son +fabricantes de medallas, playeras, servicio de kilometraje y publicidad, son empleos fijos que aquí en León hay cinco o seis empresas que prácticamente depende de esa actividad y tiene a toda su gente parada”.

Una gran justa de corredores deja una derrama económica aproximada dijo José Pilar Esquivel de entre 15 a 20 millones de pesos por cada carrera “y de manera colateral los prestadores de servicios se ven afectados cuando una carrera de este nivel se cancela porque no tienen esa ocupación hotelera y las personas que venden calzado en los lugares en donde hay tiendas para eso también se ven afectados”.

El organizador de carreras comentó que El Maratón de León acaba de anunciar que disminuirá la cantidad de participantes “y la verdad es que todos están esperando noticias, lamentablemente no tenemos una información seria por parte de la autoridad federal, no solamente esta área está parada, sino que muchos tienen incertidumbre”.

El ex atleta comentó que las personas que hacen deporte tienen menor probabilidad de enfermar de SARS -CoV-2 “curiosamente es que no son candidatos a enfermarse de Covid-19, nos han dicho los especialistas que los pacientes de riesgo caerían en un hospital y lo llenarían y sucede que en México tenemos muchos pacientes riesgo con muchas enfermedades crónico degenerativas, con diabetes, hipertensión, obesidad, fumadores”.

La actividad física comentó José Pilar es fundamental para protegerse contra el coronavirus “si todo hiciéramos ejercicio cotidianamente el problema hubiera disminuido grandemente y tal vez hubiera habido problemas pero no como los que ahora tenemos, por eso importante no solo en el asunto económico sino que pronto se pudiera estar teniendo actividad físicamente, yo creo por lo que he visto es una de las pocas herramientas que nos puede alejar de ese problema”

“Todos los corredores estamos pendientes de lo que ocurre y también somos muy comunicativos, no he conocido yo al menos en las redes sociales y ya nos hubiéramos enterado al menos del caso de un corredor que haya enfermado gravemente o alguien que haya actividades aeróbicas, regularmente estas personas por lo que he visto son asintomáticas” comentó Esquivel para El Sol de León.

José Pilar Esquivel comentó que hasta el momento no se han tenido casos de Covid en corredores “el ejercicio y tener una actividad aeróbica defiende en contra del coronavirus y lo hace pasar más ligero sin tanto problema, lo que nosotros vemos aquí en la comunidad es eso, no hay casos graves de ese tipo en las personas que cotidianamente se activan físicamente”.

El medidor de kilometraje para carreras comentó que se necesitan políticas públicas para que las personas se reactiven y haga ejercicio “se requieren políticas públicas que deberás generen que las personas empiecen a hacer ejercicio y eso no está pasando, ya abrieron los antros, los restaurantes, la autoridad está muy preocupada por eso y no da fecha para cuando se abre el parque metropolitano o el parque explora, las unidades deportivas”.

“De repente se preocupan mucho por lo que están viendo que la gente está saliendo pero no hay políticas públicas que verdaderamente traten de hacer que la gente haga ejercicio, la gran cantidad de trámites que se ha generado para hacer una carrera es un política para que la gente no haga ejercicio y es me queda claro” comentó Esquivel para El Sol de León.

“No discursos, sino políticas públicas que generen que la gente haga más ejercicio” dijo José Pilar Esquivel.

José Pilar Esquivel resaltó que hasta el momento el Medio Maratón Bajío que se realizará el 5 de Julio y el Maratón de León el 27 de septiembre siguen en pie.