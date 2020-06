Se aproxima retiro para Michie Muñoz

La última campanada está por resonar en la carrera profesional de Michie Muñoz, el pugilista leonés vislumbra su retiro del boxeo profesional en una próxima función en tierras zapateras.

Sobre la reciente derrota que tuvo ante Carlos ‘King’ Molina, reconoce que estuvo al nivel del exmonarca mundial de peso medio de la FIB, pero luego del resultado ha reflexionado sobre un adiós definitivo.

“Pelar contra el excampeón mundial, Carlos Molina era una oportunidad que no se podía desaprovechar, me sentí al nivel, fueron muy competitivos los seis rounds, fue decisión de mi esquina parar, él (‘King’ Molina) no se iba a cansar, pero reconozco que me faltó tiempo de preparación”, señaló Michie Muñoz.

Una carrera de 16 años debe cerrarse con broche de oro y para ello, ‘El Matador’ Muñoz tiene en planes organizar su última pelea en León para así despedirse acompañado de familiares, amigos y compañeros.

“Ya estoy en la parte final de mi carrera, planeo una pelea de despedida en mi bonito León. Ahora que se dé formalmente mi retiro me dedicaré a Bajío Boxing, tenemos el escenario para cocinar campeones, guiarlos con nuestra experiencia y consejos”, agregó el pugilista veterano.

Recientemente, Michie Muñoz inauguró un gimnasio el cual fungirá como sede para los entrenamientos y futuras funciones de la organización Bajío Boxing Promotions, misma que encabeza Muñoz Zavala.

Para la pelea de despedida del ‘Matador Muñoz’ aún no se tiene confirmado fechas, ni rival aunque se estima que podría celebrarse para agosto o septiembre. Mientras que en su labor como promotor ahora será guía de boxeadores como Jair ‘Kaiser’ Valtierra, Francisco ‘Sanpa’ López, Yair ‘Eskeletor’ Marmolejo.