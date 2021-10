Scarlett Anaya no da por perdida la liguilla para Las Fieras

Ciudad de México, México; 9 de Octubre del 2021.- Pese a que la mala racha ya se extendió a cinco partidos sin poder sumar de a tres, la estratega esmeralda Scarlett Anaya no da nada por perdido y aseguró que el pase a la liguilla se buscará hasta el final.

“Lo que yo trato de contagiarle a las jugadoras es ganas, no podemos dejar de luchar por la liguilla, pero como todo es de trabajo, nosotras vamos en un proceso lento, pero de menos a más, el objetivo no lo hacemos a un lado, así que no me estoy concentrando en la siguiente temporada y vamos juego por juego”, comentó la “domadora”.

Y luego del insípido empate a cero frente a Cruz Azul, Anaya precisó que “nos vamos con un sabor a derrota, realmente trabajamos para ganar, fue una semana corta, difícil, la intención era llevarnos los tres puntos, fue el mensaje que se le dio a las chicas en el vestidor e insisto, nos sabe a derrota porque se hizo un buen partido, pero en otros lapsos dejamos de hacer cosas, son desconcentraciones y por ese lado no nos vamos felices”.

Asimismo, la zapopana le restó importancia a la dependencia que comienza a manifestar su escuadra hacia la panameña Marta Cox y señaló que “todo es trabajo en equipo, es parte del proceso, a lo mejor nos está costando engranar ahí, pero también la calidad de Cox es importante porque nos suma, pero si nos falta más trabajo para hilvanar el juego”.

Finalmente, al tiempo de rescatar la actitud sobre la cancha de sus dirigidas, Anaya dio a conocer que Anisa Guajardo, máxima artillera del León en el torneo con cuatro goles, no ha visto tantos minutos en los últimos duelos debido a una molestia en la espalda.