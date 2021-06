Satisface a Ariel Holan la pretemporada aun con plantel incompleto

Entre lesionados y llamados a selección, Ariel Holan ha trabajado con un plantel a medias, sin embargo, el nuevo “domador” se dijo satisfecho por lo que ha podido observar de los elementos que tiene a disposición.

“Estamos muy contentos con el proceso de trabajo, venimos fuertes desde la semana de Pachuca y ahora estamos cerrando con el juego del sábado, es cierto que hay mucho que trabajar, pero tenemos tiempo y eso es lo bueno, aunque lógicamente hay muchos aspectos que queremos seguir haciendo hincapié y mejorando”, dijo Holan.

El timonel argentino aseguró que no se ha topado con sorpresas, toda vez que cada miembro del plantel fue analizado previo a asumir la dirección técnica de La Fiera.

“Antes de tomar el desafío analizamos muy bien las características de los futbolistas que León tiene y la idiosincrasia de la institución, cuando un entrenador llega a un equipo no tiene que imponer una idea que no esté relacionada con la institución a la que representa y sobre todo de los futbolistas que visten la casaca de ese club. Nosotros hicimos un análisis profundo de ambas situaciones, vimos que estilo de futbol es el que le gusta a León, a la afición y que sistema de juego pueden desarrollar estos futbolistas, entonces sorpresas no hay porque uno en ese marco general lo ve y luego en el día a día las sorpresas son gratificantes porque tengo un grupo de que ratifica lo que hemos visto en los videos y que en algunos casos si se quiere hasta sobredimensionan lo que uno pensaba”.

¿Habrá más movimientos?

Con los fichajes de Santiago Ormeño, Elías Hernández y Omar Fernández, parecería que León está completo para iniciar el Apertura 2021, aunque Ariel Holan citó al periodista de su país Dante Panzeri, quien hacía mención de que el futbol es la dinámica de lo impensado.

“En el futbol siempre puede haber bajas o transferencias, si hay la posibilidad de una de esas variables las analizaremos en tiempo y forma, no haciendo futurologías, creo que en relación de si estamos completos el presidente (Jesús Martínez Murguía) dijo que, si en el mercado hay una oportunidad que puede enriquecer y jerarquizar al club se evaluará, pero por el momento estamos contentos con las incorporaciones”.

Y en este mismo sentido, Holan agregó que “la idea era tener dos futbolistas por puesto y que el tercero sea producto de la cantera, nosotros vemos un plantel con variantes, hay jugadores que pueden jugar a pierna cambiada, con su pie hábil y aquel que se arme con más variantes y detalles conceptuales es el que más chances tiene de conseguir los objetivos, así que nosotros estamos contentos porque vemos un plantel completo”.

Respecto a la continuidad del central Ramiro González, será en los próximos días cuando se defina su situación, tomando en cuenta que sobra un jugador en la nómina de foráneos.