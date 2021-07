Sara Roel sufre lesión en Copa de las Américas

León, Guanajuato; 19 de julio del 2021.- El regreso a las pruebas en el extranjero no tuvo el final esperado para la leonesa Sara Roel que a causa de una lesión no alcanzó su máximo rendimiento durante la Copa de las Américas de Triatlón 2021.

La integrante del equipo All in Your Mind viajó a los Estados Unidos para competir en el Legacy Triathlon 2021, evento que se desarrolló en Long Beach, California. El circuito de competencia se integró por 750 metros de nado, luego 22 kilómetros de bicicleta y 5 km de carrera pedestre.

Entre cientos de participantes de Estados Unidos y otras naciones del continente americano, la triatleta guanajua fue parte de una comitiva mexicana compuesta por 11 varones y 8 mujeres.

Sara Roel compitió en la categoría elite femenil, pero su retorno a un certamen internacional se truncó de tacó al sufrir una torcedura en su tobillo izquierdo por lo que su actuación se vio mermada y como consecuencia cruzó la meta en el puesto 22 con tiempo de 1 hora con 31 segundos.

“Todo iba súper bien, pero mi tobillo débil me traicionó. No es a lo que venía y estoy muy triste. Habrá días mejores”, publicó en redes sociales la triatleta leonesa.

Por otro lado, el podio se repartió entre Estados Unidos y México, la delegación de las barras y las estrellas hizo el 1 – 3 con Renee Tomlin (58:09 minutos) y Tamara Gorman (58:13), respectivamente, el segundo lugar fue para Rosa María Tapia con tiempo de 58:11 minutos.

Con relación al estado o diagnóstico médico aún no hay un reporte oficial por parte de la deportista o su equipo en el que entrena, se desconoce la gravedad de la lesión y el periodo de recuperación que tendrá a Sara Roel fuera de las competencias.