Santiago Solari disfrutó la versión del “Ame” ante La Fiera

León, Guanajuato.-- América continúa de líder, marcha invicto y libró una aduana por demás complicada como lo es León, un juego que de principio a fin gozó su timonel Santiago Solari.

“A mí me ha encantado, lo he disfrutado y a veces en las altas competiciones es difícil disfrutar un juego y en general me gustó, fue un partido muy rico en muchos aspectos y que aparte tuvo distintas etapas, fases alternadas de control, luego jugar con un hombre menos durante media hora si cambia todo, pero lo disfruté, de verdad que felicito a los jugadores por mostrar tanta solvencia”, apuntó “El Indiecito”.

Por otra parte, a Solari no le causa extrañeza el buen paso de su equipo ya que “uno siempre pelea y compite para ganar, para estar en lo más alto, al igual que pasa con los otros equipos, la realidad es que uno aspira a eso cuando inicia el torneo, pero queda mucho campeonato y ya vimos lo duro que puede ser cada fecha”.

Y de si las Águilas pueden desplegar un futbol mucho más vistoso que les permita resolver los encuentros con mayor tranquilidad, el rosarino y ex técnico del Real Madrid no quiso entrar en debates o polémicas.

“El futbol es un deporte fantástico, yo lo amo, permite toda la diversidad de opiniones, mucho más que otros deportes, eso es fenomenal, así que puede haber muchas valoraciones sobre el funcionamiento, sobre los puntos, sobre el esquema y otras cuestiones más objetivas evidentemente”.