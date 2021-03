Santiago Solari aplaude la capacidad de reacción ante el campeón

Ciudad de México, México; 6 de marzo del 2021.- Ganarle al campeón León es un resultado que viene a redondear el gran momento que atraviesan las Águilas del América bajo las órdenes de Santiago Solari.

“León es un gran equipo, demostró porque es el campeón, quizás sus puntos de ahora no lo reflejan, pero estoy seguro que sigue siendo un candidato. Acá la clave está en la humildad, en la capacidad de revertir la situación y poner lo que se debe de poner para revertir la situación contra un equipo que hace muchas cosas bien”, apuntó el argentino.

Al cierre de una fecha doble perfecta, Solari se dijo “satisfecho y orgulloso por el gran esfuerzo del grupo, este es un triunfo del grupo, se ha hecho un enorme esfuerzo y hablo de todos los elementos del plantel porque este partido fue muy complicado por la acumulación del cansancio en los juegos previos, así que orgulloso de los muchachos”.

Y rumbo al Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, el pasaje que vive la escuadra de Coapa la coloca como favorita para imponer condiciones en el redil rojiblanco.

“De momento traemos una buena racha que es difícil de hilar no sólo en México, sino en cualquier sitio, hay veces que haces las cosas bien y los resultados no salen, así que de cara a un partido tan importante no queda de otra más que sostener esa humildad, hay que seguir con la misma actitud en los entrenamientos y en los partidos, eso demuestra que el plantel tiene salud, pero por ahora disfrutamos todos esta victoria”, comentó Solari.