Rubén “Oso” González ve un duelo atractivo entre León y Cruz Azul

León y Cruz Azul disputan el próximo sábado por la noche en el Nou Camp el duelo más atractivo de la fecha ocho del Guard1anes 2021.

Frente a frente el actual campeón y el súper líder. ¿Pero para quien es mayor parámetro este compromiso? Lo anterior lo contesta el centrocampista Rubén “El Oso” González.

“No hay duda que será un buen partido, Cruz Azul viene de líder, nosotros ganamos el pasado fin de semana y estamos en búsqueda de repuntar, ir sacando triunfos, hacer mejor las cosas y perfeccionar cada detalle en la cancha. El parámetro me parece que es para ambos, al final Cruz Azul es quien lidera, León es el campeón, entonces los dos equipos buscamos ser los mejores”, apuntó el centrocampista de La Fiera.

Los más peligroso del cuadro cementero “son los contrataques que logra armar, aunque sabemos que teniendo el balón podemos contrarrestar muchas cosas, pienso que será un juego importante porque además es el que tenemos en puerta, los otros partidos ya quedaron atrás, pensamos sólo en Cruz Azul y la idea es seguir defendiendo el título, cada partido presenta cosas distintas, pero este es el duelo más importante que hay ahora”.

Cabe precisar que La Máquina retorna a la “guarida” luego de dos años. En su última presentación en León, esto en la jornada cinco del Clausura 2019, el equipo verdiblanco se impuso 2 goles por 0 con anotaciones de Ángel Mena y Jean Meneses.

A confirmar la titularidad

José Iván Rodríguez, el juvenil Fidel Ambriz y el argentino Santiago Colombatto, son los hombres con los cuales “El Oso” González se disputa el puesto en zona de recuperación.

“Siempre que el jugador logra comenzar los juegos se siente motivado, en lo personal creo que lo hice bien, pero la batalla interna continúa ahí y al que le toque estar hay que apoyar porque somos un equipo y debemos seguir creciendo, ojalá me pueda mantener como titular, pero desde donde me toque siempre voy a estar a la disposición del equipo”, dijo el ex futbolista de Chivas, Necaxa y América.

Por último, González ve un grupo totalmente preparado para el trajín de partidos que se vienen, recordando que la Liga MX ha programado una fecha doble y el inicio de la Concachampions también se encuentra a la vuelta de la esquina.

“El plantel es muy vasto para cubrir todo, sabemos que en cualquier momento pueden venir las rotaciones, el profe (Nacho Ambriz) ya nos habló de eso y como dije antes la competencia interna es muy pareja, ya el profe sabrá a quien ve mejor para poder alinear”.

