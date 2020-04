Rodolfo Cota gana Premio Cancerbero en la categoría mejor portero mexicano

En el marco del Día Internacional del Portero, el guardameta esmeralda Rodolfo Cota fue uno de los galardonados en los Premios Cancerbero 2020, que son auspiciados por una reconocida marca mexicana especializada en artículos para arqueros.

Cota obtuvo la mayoría de los votos en la categoría de mejor Cancerbero Mexicano, donde compitió junto a Jonathan Orozco, de Santos Laguna; Gibran Lajud, de los “Xolos” de Tijuana y Oscar Jiménez, de las Águilas del América.

“Quiero agradecerle a toda la gente que se tomó el tiempo de votar por mí, de verdad que ha sido un honor y un orgullo estar nominado junto a otros grandes porteros del futbol mexicano”, manifestó el nacido en tierras sinaloenses.

Cabe recordar que esta celebración mundial a los porteros fue instaurada en honor al colombiano Miguel Calero, uno de los mejores metas que ha venido al balompié azteca y que precisamente fue compañero de Cota en la escuadra de los Tuzos del Pachuca.

“Viví muchas cosas con Miguel, tuve la fortuna, el honor de conocerlo, primero que me ayudará incluso regalándome algunos guantes, luego de compañero, fui su suplente por algún tiempo y después me tocó como entrenador de porteros, así que muy afortunado en ese sentido y lo que más valoro es la amistad que teníamos”, apuntó el portero del León que no ha soltado la titularidad en el vigente Clausura 2020 de la Liga MX.

Otros guardavallas premiados fueron: Luis Ángel Malagón (Monarcas Morelia), como Cancerbero Revelación; Jaume Domenech (Valencia), como Cancerbero Internacional; Oswaldo Sánchez, como Cancerbero Leyenda; Cecilia Santiago (PSV Eindhoven), como Cancerbera Internacional; Stefani Jiménez (FC Juárez), como Cancerbera Revelación y Blanca Félix (Chivas), ganadora de la categoría Cancerbera Mexicana, donde también estuvo la integrante de Las Fieras, Itzayana González.