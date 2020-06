Responde afición esmeralda a sugerencia de Enrique Bonilla

Ante la sugerencia que hizo Enrique Bonilla al presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos, de comprar una de las franquicias de multipropiedad, entre estas León, para subir al conjunto melenudo al máximo circuito, la afición esmeralda no tardó en responderle al mandamás de la Liga MX.

“Bonilla $$$ ofrece a tu pu… ma…”, se leyó en una manta que fue colocada en las inmediaciones del Estadio Nou Camp por integrantes de la porra “Los Lokos de Arriba”.

Luego de la desaparición del ascenso y descenso, la escuadra tapatía ha estado en el ojo del huracán por las protestas que hizo llegar a la FIFA y el TAS; sin embargo, el asunto no quedó ahí ya que Castellanos reveló que Enrique Bonilla le descartó que se fueran a abrir las plazas 19 y 20 en la Liga MX, por lo que de esta manera, la U. de G. quedaría condenada a jugar en la nueva Liga de Desarrollo.

“Me acerqué con Bonilla y le dije que estamos interesados en uno de esos lugares. Me responde que lo va a checar y me avisaba. Volví a buscarle días después y me dice que siempre no se van a abrir esos lugares, que en todo caso habría que ver con los equipos que tienen multipropiedad, si habría alguno que esté interesado en vender”, relató Castellanos en entrevista para Fox Sports.

Y a diferencia de lo que ocurrió en la mudanza de Monarcas Morelia a Mazatlán, Alberto Castellanos fue tajante al señalar que el retorno de los Leones Negros solamente se buscará por la vía deportiva, o bien sin afectar a una plaza con arraigo.

“No concibo a la ciudad de León sin futbol, tampoco a Guadalajara sin el Atlas, por favor, el Atlas tiene una afición muy importante”, manifestó el dirigente universitario.

Días atrás, Jesús Martínez Murguía, presidente del Club León, se pronunció en relación a lo que sucedía con la desaparición de Monarcas: “Si el día de mañana nos vamos (esperemos que no), la cláusula blindaría al equipo salir de esta gran ciudad. Este equipo es de ustedes (afición), nosotros lo administramos”.