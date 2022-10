Renato Paiva y sus “fieras” harán pretemporada desde noviembre

Aquellos que querían ver fuera del Club León a Renato Paiva se quedarán de momento con las ganas. El estratega portugués recibirá el próximo 14 de noviembre a su equipo en las instalaciones de La Esmeralda para comenzar con los trabajos de pretemporada.

Luego de ser eliminados el pasado sábado por Cruz Azul en el repechaje, los verdiblancos salieron de vacaciones con la bronca encima de no haber cumplido los objetivos planteados. En su primer semestre al frente del banquillo felino, Paiva no consiguió imprimirle su sello a un cuadro que ya venía seriamente mermado de la era Holan. El lusitano argumentó falta de tiempo para trabajar y ahora es de lo que más gozará con un periodo de preparación atípico debido a la celebración del Mundial de Qatar.

Toda la plantilla se encuentra citada para el siguiente mes, a excepción de los seleccionados que tendría La Fiera en la justa mundialista, casos de Rodolfo Cota (México), Byron Castillo (Ecuador), Joel Campbell (Costa Rica) y Ángel Mena (Ecuador).

De entrada, los panzas verdes arrancarían sus entrenamientos en casa, aunque es casi un hecho que viajarán los primeros días a Pachuca para llevar a cabo las pruebas médicas y físicas en el Centro de Excelencia Médica en Altura (CEMA by FIFA), algo que vienen realizando desde hace ya varios años. En relación a una pretemporada en playa la institución no dio mayores detalles, mientras que el calendario de juegos amistosos se dará a conocer en las siguientes semanas, pero se busca que la mayoría de estos ensayos se realicen en la capital cuerera.

Y a diferencia de los jugadores, quienes no tendrán tiempo para tomarse un receso, ni siquiera un respiro, es Jesús Martínez Murguía y su grupo de trabajo, ya que por delante se esperan decisiones importantes en relación a que elementos no entrarán en planes y que posiciones urgen por reforzar. En este sentido, podría haber de tres a cuatro bajas y no por finalización de contrato, sino por decisiones técnicas y de rendimiento, de tal manera que el número de incorporaciones vendría a ser proporcional al de salidas.

Cabe recordar que los primeros meses de 2023 vendrán con agenda llena, y es que además de la Liga MX, León irá por su revancha a la Concachampions y posteriormente le tocará defender su corona en la renovada Leagues Cup. Paiva y los suyos lucen obligados a recuperar el terreno perdido y la exigencia será pelear en cada una de estas tres competencias.