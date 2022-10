Decepcionan en un complicado Apertura 2022 para La Fiera

León, Guanajuato.- En un semestre de fracaso, donde ninguno de los objetivos se pudo cumplir con el portugués Renato Paiva en el banquillo, es claro que nadie, absolutamente nadie se salva de la quema en la “guarida”.

Sin embargo, existen elementos que por su cartel, experiencia o simplemente porque son extranjeros, se quedaron muy por debajo de las expectativas y hoy en día son las grandes decepciones del Club León en una campaña que llegó a su fin mucho antes de lo presupuestado.

Por sus números, pero sobre todo por su rendimiento y lo que no le entregaron a la institución durante el Apertura 2022, no sería nada raro que estos cuatro elementos estén en la cuerda floja, es decir, con pie y medio fuera del conjunto esmeralda.

ÁNGEL MENA

Justo en la temporada que le antecede al Mundial de Qatar, Ángel Mena firmó su torneo más flojo con La Fiera. El ecuatoriano solo pudo vacunar al América, encaró 14 compromisos, pero solo en ocho partió del 11 inicial, no pudo llegar a los 700 minutos de participación y perdió de manera dramática la titularidad con Joel Campbell. Atrás quedó eso del mote del “Ángel del Gol”, Mena estuvo a años luz de ser ese jugador que marcaba diferencia y de esa campaña de 14 tantos para proclamarse monarca de goleo en el Clausura 2019 o de ese lapso entre el Apertura 2019 y Guard1anes 2021 donde se destapó con 30 dianas durante la fase regular. El sudamericano irá a la justa mundialista con La Tricolor, pero su regreso a tierras zapateras nadie se lo garantiza, pese a que todavía tiene año y medio más de contrato.





ELÍAS HERNÁNDEZ

Lo del famoso “Patrullero” en León parece insostenible; es cierto, no pudo iniciar la competencia debido a una lesión, pero desde la temporada pasada ya viene claramente hacia abajo y señalado por gran parte de la tribuna. Si lo de Elías Hernández en el Clausura 2022 resultó malo, lo de esta vez rayó en lo paupérrimo ya que solo vio acción en ocho partidos, incluido el de la repesca y apenas rebasó los 200 minutos de juego. Quedó más que claro que el michoacano fue hasta la tercera opción del “domador” por esa zona de la banda izquierda, con pocas chances de pelearle a Yairo Moreno e incluso a otro que ha venido luciendo de gafas oscuras como lo es el charrúa “Fede” Martínez.

FEDERICO MARTÍNEZ

Si esto se tratara de apuestas, la que podría ser más que segura para convertirse en una de las bajas de la escuadra felina esa es la de Federico Martínez. El ofensivo uruguayo arribó a finales del año pasado entre villancicos y buenos deseos navideños, lástima que el nacido en Montevideo ha sido una de las peores contrataciones que ha hecho León en los más recientes años. “Fede” solo consiguió dos tantos en 2022, ambos los hizo en el último torneo y recibió 14 titularidades. Jamás se consolidó, ni jugando por las parcelas, ni como falso nueve y mucho menos como acompañante del eje de ataque. A su vínculo laboral con los verdes aún le quedan dos años, pero bien podría ser utilizado como una moneda de cambio. Su futuro parece no estar más en suelo cuerero.





JULIEN CÉLESTINE

No por ser francés era garantía y así quedó más que comprobado con el zaguero Julien Célestine, quien de momento se ha unido a Andy Delort y Jérémy Ménez como los futbolistas galos que han pasado con más pena que gloria en los más recientes años por el balompié mexicano. Célestine vino de auténtico “bomberazo” tras la lesión de Tesillo y los constantes errores de Barreiro, sin embargo, lo más destacado para el proveniente del modesto Rodez A.F. de la Segunda División de Francia fue su presentación en redes sociales, de ahí en adelante no pasó mucho con él, en una historia muy similar a la del uruguayo Gary Kagelmacher. Julien fue requerido en cuatro cotejos, contra Pachuca salió expulsado y ya no vio acción desde la fecha 12 frente a Necaxa. Su contrato expira a mediados del próximo año.