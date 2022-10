Admite Paiva que su sello jamás se vio en su primer torneo con León

Ciudad de México, México.- Para Renato Paiva, este León se quedó muy lejos de la versión que hubiera deseado, al grado de manifestar que no fue ni la sombra de aquellos cuadros juveniles del Benfica que llegó a comandar durante casi dos décadas y mucho menos se acercó a ese Independiente del Valle al que guio a su primer título en Ecuador.

“A nivel futbolístico lejos de lo que está acostumbrado a tener este León y al nivel al que mis equipos juegan, porque por eso he venido, no he venido porque si, he venido porque tengo un pasado y no necesito llegar a México para que me califiquen de bueno o mal entrenador”, manifestó el “domador” luego de la eliminación de La Fiera a manos de Cruz Azul en la reclasificación.

En este mismo sentido, el timonel esmeralda agregó que “soy un profesional de 22 años de carrera, 18 en las formativas de uno de los cuadros históricos de Europa y en mi primer año en Ecuador salí campeón, así que no necesito venir a este país fantástico, con una liga increíble, para que me califiquen de bueno o mal entrenador, eso que quede claro. Después decir que tengo autocrítica y a nivel futbolístico lejos de como jugaban mis equipos en Independiente del Valle y Benfica, pero la realidad y que no suene a pretexto o excusa es que fue un torneo con poco tiempo para entrenar, hicimos lo humanamente posible y eso se vio en la irregularidad, buenos momentos, malos momentos, buenos partidos, malos partidos y al final solo nos dio para llegar hasta aquí”.

Finalmente, el portugués se dijo convencido de que su proyecto puede empezar a arrojar mejores resultados, sobre todo porque habrá mucho mayor tiempo de preparación rumbo al Clausura 2023, aunado a la incursión que se tendrá en Concachampions y en la renovada Leagues Cup, donde León aún ostenta la etiqueta de campeón.

“Por ahora hay que descansar y esperar a un torneo que será más normal, ya de seis meses en principio y ahora vamos a tener tiempo para mostrar nuestro trabajo”, aseveró Paiva.