León le da las gracias al charrúa Gary Kagelmacher

Lo del uruguayo Gary Kagelmacher y La Fiera ni siquiera llegó a los cinco meses de duración.

Este miércoles el central acudió a las instalaciones de La Esmeralda para despedirse de sus compañeros, incluso estrechando la mano del presidente Jesús Martínez Murguía y del vicepresidente deportivo Rodrigo Fernández.

Kagelmacher llegó a la “guarida” el pasado 22 de enero proveniente del Peñarol de su país y a petición directa del ex entrenador verdiblanco, el argentino Ariel Holan. El charrúa solo disputó siete partidos de liga, seis como titular, sumó 500 minutos y fue amonestado en par de ocasiones, no marcó gol. También vio acción en algunos compromisos de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Luego de un periodo corto me queda despedirme del club, estoy muy agradecido, primero con las personas que me abrieron las puertas de este gran club, que me dieron la oportunidad de venir a México y nada, me voy con una sensación amarga de quedarme más, pero como siempre, soy un agradecido de cada institución y a los compañeros, al cuerpo técnico y al staff, desearles lo mejor y espero haber dejado también una buena imagen profesional, espero tengan un excelente semestre y lo mejor siempre”, manifestó el ex Real Madrid en un mensaje de adiós publicado en redes sociales.

El zaguero se convirtió en la quinta baja del León rumbo al Apertura 2022, uniéndose a nombres como los de Andrés Mosquera, Jean Meneses, Iván Vázquez Mellado y Gil Burón.

