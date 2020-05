Reconoce aumento de gastos y no pierde la mira en Tokio 2020

León, Guanajuato; 11 de mayo del 2020.- A principios de año la nadadora Liliana Ibáñez recibió un apoyo económico de 200 mil pesos con miras a los clasificatorios a Tokio 2020, con el aplazamiento de la justa a 2021, la propia atleta señala que sus necesidades aumentan ya que se extiende el periodo para entrenar al más alto nivel, trabajos que ha adaptado a causa del Covid-19.

El pasado mes de febrero, el gobierno municipal de Celaya otorgó 200 mil pesos para la preparación de Lili Ibáñez, con la reprogramación a 2021, algunas autoridades señalaron que debe comprobar si se habían invertido o no parte del bono.

“Es una de las preocupaciones que uno pasa como atleta, el recurso era para todas las cuestiones de entrenamiento, viajes y cosas así, prácticamente la mitad del recurso ya fue usado y comprobado. Obviamente se extiende el tiempo de entrenamiento, los gastos de preparación, mientras más alto el nivel, más calidad necesitamos en las cuestiones”, comentó la sirena celayense.

Con la suspensión de eventos clasificatorios, varios viajes no se realizaron, aunque la propia atleta señala que “Definitivamente los gastos aumentan y con todo esto (cuarentena) mucho más porque yo tengo que rentar alberca, son mil pesos de semana, tengo que pagar transporte, alimentación, no es algo sencillo, pero yo no me he detenido”, agregó Ibáñez.

CON LA MIRA EN TOKIO

En 2019 fue operada de uno de los hombros, por lo que gran parte del año estuvo en rehabilitación, en ese tenor, reconoció que el aplazamiento indirectamente le beneficia ya que le permite retomar su mejor nivel y reprogramar su calendario de competencias donde buscará la marca mínima en los 50 y 100 metros libre.

“Mi cuerpo está en perfectas condiciones para Tokio, a lo mejor si Tokio hubiera sido en 2020 llegaba en buenas condiciones, pero el tiempo era muy corto como para a lo mejor pelear una medalla”, agregó la atleta celayense.

Liliana Ibáñez, buscará el boleto olímpico en las pruebas de 50 y 100 metros libres, las marcas mínimas que pide la Federación Internacional de Natación son 24:77 en 50m y 54:38 en 100m, las mejores marcas de Ibáñez López son de 25:15 y 55:39, respectivamente.