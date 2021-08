Reconoce Ariel Holan falta de paciencia para liquidar al América

León, Guanajuato.- Ariel Holan, estratega esmeralda, señaló que con un poco más de tranquilidad en zona de definición hubiera sido suficiente para doblegar a un América que cerró el partido en inferioridad numérica.

“Iniciamos el partido con desventaja, eso nos puso ansiosos, después por pasajes tuvimos opciones, logramos empatar y estuvimos cerca de conseguir algo más. Me voy con la sensación positiva por la pasión del equipo en un juego tan importante”.@arielholan_DT pic.twitter.com/MeyDx0b43I — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) August 29, 2021

“Me gustaría analizar el contenido del juego y no el resultado, en el contenido empezamos el partido en desventaja, casi desde el vestuario y creo que existieron muchos pasajes del primer tiempo donde no solamente merecíamos empatarlo, sino pasar a ganarlo, tuvimos buenas jugadas colectivas donde al final no encontramos la tranquilidad y cuando América queda con uno menos es otro partido, nos costó entrar, tratamos de hacerlo por fuera con dos puntas y estuvimos cerca, pero la sensación es positiva y en cuanto al resultado un justo ganador hubiéramos sido nosotros”, dijo el argentino.

Luego de hilar su segundo empate en el Nou Camp y con el receso de fecha FIFA por delante, Holan sacará la mejor de las conclusiones para reanudar el campeonato el próximo 11 de septiembre ante Tigres.

“Partidos como este que tuvimos son importantes para el crecimiento del equipo, todo el contenido de los juegos se analizará con el grupo para seguir avanzando, nuestra intención es progresar y estoy satisfecho por la pasión y la convicción que vienen mostrando los jugadores, pero también debemos evitar que esa pasión nos traicione”.

"LA SENSACIÓN CON LA QUE ME VOY ES POSITIVA, SI HUBIERA TENIDO QUE HABER UN GANADOR, NOSOTROS DEBERÍAMOS HABERLO SIDO" #LUPenCasa Las palabras de Ariel Holan, DT del Club León, tras el 1-1 frente al América @andremarinpuig, @alexblanco23, @RafaMLOficial, @Salimgol pic.twitter.com/jwRPOb5fVU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 29, 2021

Y en este mismo sentido, el “domador” agregó que “no ganar este juego no implica otra cosa más que focalizarnos para seguir creciendo, en estos partidos es vital sacar buenas conclusiones y yo hasta acá estoy muy conforme con lo que he visto del equipo”.