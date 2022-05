Rafa Villagómez acaba contra el muro en la FIA Fórmula 3

León, Guanajuato.- Todo quedó en simple susto para el piloto leonés Rafael Villagómez cuando un contacto con el hindú Kush Maini, lo envió directo y sin escalas contra uno de los muros del Circuito de Cataluña en España.

Se disputaba la Carrera Feature en la tercera fecha del año de la FIA Fórmula 3 y el guanajuatense llegaba con altas expectativas luego de haber sumado sus primeros puntos en el serial en la prueba anterior celebrada en Imola, sin embargo, no contaba con la maniobra tan inoportuna de Maini.

Apenas en el tercer giro, Villagómez cuidaba su línea a la entrada de la curva 12, solo que el asiático siguió de largo y golpeó el costado del coche preparado por el equipo holandés Van Amersfoort Racing. El auto de Rafa salió proyectado hacia la barrera de contención, el impacto se dio de frente, pero afortunadamente el joven de 20 años bajó por su propio pie y el incidente no pasó a mayores. El ex de la Eurofórmula Open se vio obligado a abandonar, mientras que Kush Maini recibió 10 segundos de penalidad tras ser encontrado culpable de generar esa colisión.

Luego de 24 vueltas al trazado de la ciudad condal, la bandera a cuadros quedó para el francés Victor Martins, aventajando por 2.368 segundos al checo Roman Stanek y por 3.026 al también galo Isack Hadjar.

Pero no todo el fin de semana resultó catastrófico para Villagómez, quien en el Carrera Sprint se metió al décimo cuarto casillero con un tiempo de 32:58.767 minutos, 19.983 segundos por detrás del triunfador, el ibérico David Vidales. El podio lo completaron el estadounidense Jak Crawford y el brasileño Caio Collet, ambos con diferencias de 1.268 y 6.482 segundos, respectivamente.

La cuarta ronda de la temporada se llevará a cabo del 30 de junio al 2 de julio en la pista de Silverstone en Gran Bretaña.

FIA Fórmula 3



Fecha 3 (España)



Resultados Finales



Carrera Sprint









Piloto Equipo Tiempo 1 David Vidales (ESP) Campos Racing 32:38.8 2 Jak Crawford (EUA) PREMA Racing 1.268 3 Caio Collet (BRA) MP Motorsport 6.482 14 Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing 19.983











Carrera Feature



Piloto Equipo Tiempo 1 Victor Martins (FRA) ART Grand Prix 43:43.7 2 Roman Stanek (CZE) Trident 2.368 3 Isack Hadjar (FRA) Hitech Grand Prix 3.026 30 Rafael Villagómez (MEX) Van Amersfoort Racing DNF