Preocupa a Liliana Ibáñez la falta de actividad

León, Guanajuato.- A casi año y medio de su última competencia, la nadadora guanajuatense Liliana Ibáñez se muestra ansiosa por retornar a la piscina.

De momento, en esta época de confinamiento y tras haber superado una operación de hombro, la máxima ganadora de preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, celebrados en Barranquilla, Colombia, se prepara física y mentalmente para conseguir las marcas que la dejen instalada en sus terceros Juegos Olímpicos.

“Ya son algunos años de ausencia, no saben cómo me hace falta ponerme el traje de baño y los goggles, eso es lo que realmente me hace feliz. La falta de actividad es realmente lo que me preocupa más en estos momentos”, apuntó la oriunda de Celaya en charla con el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Rumbo a Tokio 2021, Liliana y su entrenador, el norteamericano Brett Hawke, trabajan de manera ardua, aunque a distancia, en alcanzar los tiempos requeridos por la Federación Internacional de Natación (FINA) que son de 24.77 segundos en los 50 metros libres, así como 54.38 segundos, para los 100 estilo libres.

“Creo que la marca que más trabajo me va a costar es la de 50 metros porque le bajaron casi medio segundo y eso es una vida. Confío mucho en Brett y creo que, como especialista en velocidad, sabrá plantear la estratega correcta”, aseveró Liliana.

Por último, la sirena más rápida de México y dos veces olímpica en Londres 2012 y Río 2016, se dijo completamente recuperada de la artroscopia del hombro izquierdo a la que fue sometida en marzo del año pasado, de tal forma que no habrá pretextos para no conseguir su mejor actuación en una justa veraniega.