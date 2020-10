Portero leonés recibe llamado de Tri sub 17

León, Guanajuato; 29 de octubre del 2020.- El talento leonés busca tiene un lugar en la selección mexicana sub 17, Leonardo Palestina, guardameta de Mazatlán FC fue llamado a concentración con el representativo que dirige Luis Pérez.

Para la que será la primera concentración presencial de 2020, Leonardo Palestina Hernández fue considerado por el Luis Ernesto Pérez para incorporarse a los entrenamientos del 31 de octubre al 5 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento de la FeMexFut.

El portero nacido en tierras cuereras y la plantilla de ‘Lucho’ Pérez retoma la preparación de cara al Mundial sub 17 que se llevará a cabo en 2021 y cuya sede será Perú. México ya tiene plaza segura tras ganar el clasificatorio de Concacaf en 2019.

La justa en tierras incas motiva a más de uno ya que está nación atestiguó la coronación de México en la Copa Mundial sub 17 de 2005, certamen donde Jesús Ramírez estuvo en el banquillo y contó con elementos como Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, Cesar Villaluz, entre otros.

En lo que respecta a actividad en el torneo mexicano, Leonardo Palestina juega con Mazatlán FC, en el actual Guard1anes 2020 suma seis partidos como titular bajo los tres palos, la cabaña mazatleca la alterna con el michoacano Diego Reyes.

En categorías inferiores cuenta con un amplio curriculum ya que fue parte de Monarcas Morelia sub 13, sub 15 y sub 17, tras el cambio de la franquicia a Sinaloa se mantuvo al guardavallas guanajuatense dentro del plantel.