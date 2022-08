Pide Vucetich a sus Rayados no perder el piso y la humildad

Guadalupe, Nuevo León.- La faceta sonriente, incluso hasta bromista de Víctor Manuel Vucetich, no puede ser producto de otra cosa más que de ver a sus Rayados en la parte alta de la tabla, esto después del repasón que le propinaron a La Fiera.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Me quedo con la sensación del trabajo en equipo, en este juego todos lo capitalizaron muy bien, se hizo una labor de conjunto buena, eso me deja contento, esa armonía que se está generando en el plantel que es básica, sabemos que individualmente nuestros jugadores son buenos y ahora se está haciendo esa parte complementaria, lo vimos en el último gol de Aguirre que la acaba empujando Berterame y van y se abrazan, así que esa parte colectiva del plantel es muy importante”, señaló el “Rey Midas”.

Sin embargo, Vucetich le pide a sus comandados que no se relajen, pero sobre todo que no pierdan el piso, tomando en cuenta que el certamen aún tiene cuerda.

Deportes Lamenta Paiva tantas imprecisiones en la goleada en Monterrey

“Tenemos que saber llevar este momento, poner los pies en la tierra y seguir trabajando, este momento reafirma lo que son los muchachos, me daría terror que no aterrizáramos este buen momento, ahora fue una gran exhibición, pero ha habido otros juegos que nos han costado y lo que nos interesa es mantener una regularidad, al torneo le falta mucho, van siete juegos y es seguir con humildad, sencillos y no perdernos en el camino”.

El técnico del Monterrey también habló de las rotaciones que ha comenzado a realizar en la nómina más cara de toda la Liga MX y es que la idea es “mantener el nivel de los jugadores, que sé que lo tienen, el mismo “Ponchito” lo acaba demostrando, pero igual Aguirre, Berterame, Funes Mori, Maxi (Meza), Pizarro que no pudo estar por una infección estomacal, así que trataremos de darle esa movilidad al plantel buscando mantener a todos en una misa línea y puedan ser contemplados en cualquier momento”.

APUNTA “CACHORRO” A RUSIA

Lo de César Montes al Dinamo de Moscú esta prácticamente resuelto, aunque Víctor Manuel Vucetich dejó en claro que seguirá contando con “El Cachorro” hasta que su pase al futbol de Rusia se concrete.

Deportes León sale exhibido y goleado del “Gigante de Acero”

“Sigue en ese proceso, en esos diálogos que tienen las directivas y estamos a espera de lo que se vaya a resolver, momentáneamente nosotros debemos ir preparando cualquier circunstancia, pero se le esta apoyando y dando el respaldo, estamos en ese compas de espera y sigo contando con él hasta que no se diga lo contrario”, afirmó el timonel.